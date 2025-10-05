Topo

Entretenimento

Claudia Raia sobre pressão estética: 'Amizade com a idade e o tempo'

Claudia Raia abre o jogo sobre pressão estética após 50 anos - Reprodução/Instagram
Claudia Raia abre o jogo sobre pressão estética após 50 anos Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

05/10/2025 10h53Atualizada em 05/10/2025 10h53

Claudia Raia, 58, fala sobre pressão estética em entrevista à Quem.

O que aconteceu

Após os 50 anos, a atriz encara a pressão da beleza e idade na sociedade. "A beleza para mim é aquilo que você transmite e não necessariamente a parte estética. Acima de tudo, você tem que se olhar e se gostar, procurando o que te faz feliz."

Se quiser mudar a sua cara porque não se gosta, a escolha é sua. Quer deixar o tempo fazer o que ele quiser com o seu rosto? Também é uma escolha sua. Claudia Raia sobre beleza aos 50 anos

Claudia ressaltou que é preciso sua melhor versão. "O importante é se olhar no espelho e estar feliz. Mas ter a cara de 20 não tem como, nem com todo procedimento e plástica que existe. "

Ela ainda apontou que a idade chega para todos. "Temos que escolher a nossa melhor versão e fazer amizade com a idade e o tempo. Ele vai chegar para todos"

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

Claudia Raia sobre pressão estética: 'Amizade com a idade e o tempo'

Política explica que não é autora de 'Vale Tudo' após ataques por novela

Viúva de empresário fez novela na Globo e séries para streaming

Venda de livros cresce mais de 7% em setembro em relação a 2024

Virginia rebate provocação de MC Poze após gol de Vini Jr

Astro de 'GOAT' já beijou ex-BBB e fez história com filme 'As Branquelas'

Taís Araujo se emociona com fim das gravações de Vale Tudo: 'Maior desafio'

The Guardian cita 'Vale Tudo' como sucesso brasileiro, mas aponta críticas

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 6/10 a 18/10

MC Poze se retrata após criticar suposto affair de Vini Jr: 'V de Virginia'

Influenciador morre após relatar complicações de procedimento estético