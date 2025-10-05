Claudia Raia sobre pressão estética: 'Amizade com a idade e o tempo'

Claudia Raia, 58, fala sobre pressão estética em entrevista à Quem.

O que aconteceu

Após os 50 anos, a atriz encara a pressão da beleza e idade na sociedade. "A beleza para mim é aquilo que você transmite e não necessariamente a parte estética. Acima de tudo, você tem que se olhar e se gostar, procurando o que te faz feliz."

Se quiser mudar a sua cara porque não se gosta, a escolha é sua. Quer deixar o tempo fazer o que ele quiser com o seu rosto? Também é uma escolha sua. Claudia Raia sobre beleza aos 50 anos

Claudia ressaltou que é preciso sua melhor versão. "O importante é se olhar no espelho e estar feliz. Mas ter a cara de 20 não tem como, nem com todo procedimento e plástica que existe. "

Ela ainda apontou que a idade chega para todos. "Temos que escolher a nossa melhor versão e fazer amizade com a idade e o tempo. Ele vai chegar para todos"