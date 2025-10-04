Topo

Zé Felipe posa com Ana Castela e detalhe em moletom chama atenção dos fãs

Ana Castela e Zé Felipe posam agarradinhos e moletom do cantor chama atenção Imagem: Reprodução/Instagram
04/10/2025 07h26

Ana Castela, 21 e Zé Felipe, 27, compartilharam uma foto juntinhos em meio às especulações sobre um possível romance.

O que aconteceu

Nas imagens, os cantores aparecem sorridentes e um detalhe no moletom do artista chamou atenção. Zé Felipe estava usando a peça com uma arte personalizada de Ana, com o nome e fotos da cantora.

Nos stories do Instagram, Ana Castela mostrou Zé tomando café ao lado dos pais dela. A cantora inaugurou sua nova casa e recebeu a visita de amigos para comemorar.

Nesta semana, Leonardo, pai de Zé Felipe, comentou sobre a aproximação do suposto casal. "Torcendo por eles, que sejam felizes, são dois jovens potentes na música, e a gente está torcendo por eles, né? Tá nas mãos de Deus", afirmou ao apresentador Henrique Silva.

Recentemente, Zé Felipe e Ana Castela viajaram ao lado de Leonardo e Poliana Rocha para o Pantanal. Durante os dias de descanso, os artistas compartilharam momentos juntos em família, com direito a pescaria e registros que reforçaram a sintonia entre eles.

Ana Castela também falou sobre essa aproximação. Em entrevista durante um evento em São Paulo, na quarta-feira (1º), a cantora destacou que tudo está acontecendo no tempo certo: "A internet tenta nos fazer pular etapas. Estamos seguindo", disse a Boiadeira

