Após se queixar de dores, Yoná curte festa e revolta peões: 'Milagre'
Yoná revoltou alguns peões de A Fazenda 2025 (Record) durante a terceira festa da temporada.
O que aconteceu
Durante o dia, a peoa se queixou de dores nas costas e recebeu apoio dos demais peões para realizar atividades. No início da festa, Yoná permaneceu sentada e, durante o evento, se levantou e começou a dançar.
Martina ironizou a peoa. "É um milagre!"
Rayane também provocou. "Vai pra Roça, meu amor! O Brasil tá vendo! Ela é falsa quando fala que dorme no edredom sem cama, ela é falsa quando tá mentindo uma dor! Ela é falsa!"
Maria lamentou. "Gente, eu tirei o sapato dela e achei que ela tava passando mal mesmo. Ela tremia."
A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Renata?
Resultado parcialTotal de 2960 votos
1,39%
0,17%
0,30%
21,28%
0,07%
7,60%
6,86%
0,07%
0,10%
8,61%
0,37%
0,34%
1,45%
2,09%
0,41%
0,98%
2,16%
0,27%
0,41%
0,10%
23,38%
0,17%
13,11%
8,31%