Após se queixar de dores, Yoná curte festa e revolta peões: 'Milagre'

A Fazenda 2025: Yoná causa revolta nos peões - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 2025: Yoná causa revolta nos peões Imagem: Reprodução/RecordPlus
04/10/2025 00h49

Yoná revoltou alguns peões de A Fazenda 2025 (Record) durante a terceira festa da temporada.

O que aconteceu

Durante o dia, a peoa se queixou de dores nas costas e recebeu apoio dos demais peões para realizar atividades. No início da festa, Yoná permaneceu sentada e, durante o evento, se levantou e começou a dançar.

Martina ironizou a peoa. "É um milagre!"

Rayane também provocou. "Vai pra Roça, meu amor! O Brasil tá vendo! Ela é falsa quando fala que dorme no edredom sem cama, ela é falsa quando tá mentindo uma dor! Ela é falsa!"

Maria lamentou. "Gente, eu tirei o sapato dela e achei que ela tava passando mal mesmo. Ela tremia."

