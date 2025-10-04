Topo

Entretenimento

'Vou ser motivação nacional': Gordão da XJ comemora após perder 115 kg

Gordão da XJ emagreceu mais de 115 kg e pretende fazer bariátrica em breve - Reprodução/Instagram
Gordão da XJ emagreceu mais de 115 kg e pretende fazer bariátrica em breve Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Salvador

04/10/2025 08h03

Sidney Leonel, nome de batismo do Gordão da XJ, emagreceu mais de 115 kg e afirmou que o seu objetivo é o de ser pai.

O que aconteceu

O influenciador contou que sempre sonhou em ser pai e isso o motivou a querer emagrecer. "Na minha cabeça foi desbloqueado um sonho que é o de ser pai. Se eu continuasse na mesmice, não iria conseguir. Por trás do Gordão da XJ existe o Sidney, que é um moloque que sonha em ser pai", disse ao Domingo Espetacular (Record).

XJ disse que pretende realizar a cirurgia bariátrica, mas o médico o aconselhou a esperar. "Eu não vou operar. Agora, não."

Gordão da XJ comemora emagrecimento - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Gordão da XJ comemora emagrecimento
Imagem: Reprodução/Instagram

Eu vou ser motivação nacional. Vou motivar todo o Brasil. Quando eu for operar vou parar o mundo. Gordão da XJ ao Domingo Espetacular

Sidney Bezerra chegou a pesar 350 kg e agora está pesando 235 kg.O emagrecimento começou como uma brincadeira entre amigos, que prometeram presenteá-lo com um carro de luxo e uma casa se alcançasse a meta de perda de peso.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Entretenimento

'Vou ser motivação nacional': Gordão da XJ comemora após perder 115 kg

Zé Felipe posa com Ana Castela e detalhe em moletom chama atenção dos fãs

Gato Preto: Justiça rejeita pedido de segredo em investigação de acidente

Além do '007': veja o top 5 de séries de espionagem moderna

Em 'Steve', Murphy denuncia realidade de professores: 'Subvalorizados'

Lindsay Lohan elege os quatro melhores filmes de todos os tempos

Nada de luxo e pedido de pix: por onde anda o galã Eduardo Tornaghi?

Após se queixar de dores, Yoná curte festa e revolta peões: 'Milagre'

Furto Famélico? Yoná explica termo após revolta em A Fazenda 2025

Gracyanne Barbosa compara corpo antes e depois da Dança dos Famosos

Metanol: A Fazenda 17 suspende bebidas destiladas de festa após casos