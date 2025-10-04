Topo

Viviane Araújo desabafa sobre críticas etaristas de mulheres: 'Me chateou'

Viviane Araújo desabafa sobre críticas etaristas de outras mulheres Imagem: Reprodução/Instagram
Colaboração para Splash, em São Paulo

04/10/2025 13h59Atualizada em 04/10/2025 13h59

Viviane Araújo desabafa sobre comentários etaristas de outras mulheres nas suas redes sociais em entrevista ao Show.

O que aconteceu

A atriz postou um vídeo no Instagram e recebeu comentários com teor etarista. As críticas eram relacionadas à sua aparência e idade.

Durante a entrevista, Viviane se posicionou sobre as críticas. "O que mais me deixa, assim, chateada com isso tudo é quando a gente recebe essas críticas de mulheres. Isso realmente me deixou chateada. Por isso eu quis falar"

Ela também ressaltou que o envelhecimento é natural. "A gente vai envelhecer. Então, se você não quiser envelhecer, você vai ter que morrer. E eu não quero, eu quero viver porque tenho muita coisa para viver."

Viviane ainda pontuou que tem uma família para viver muitos anos. "Sabe, eu tenho um filho lindo, eu tenho uma família maravilhosa e eu quero aproveitar ao máximo. Que Deus possa me dar muita saúde para eu poder viver muitos e muitos anos."

