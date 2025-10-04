Topo

Entretenimento

Virginia aparece com camisa de Vini Jr. em jogo do Real Madrid na Espanha

04/10/2025 17h05

A influenciadora Virginia publicou uma foto vestindo uma camisa do Real Madrid neste sábado, 4, em Madri. Ela mostrou estar vestindo uma peça autografada com o nome de Vini Jr., com quem supostamente vive um relacionamento.

"Hala Madrid", escreveu Virginia na legenda da postagem. A frase faz referência à saudação feita entre torcedores do Real Madrid. No sábado, o time joga contra o também espanhol Villarreal.

A influenciadora tem publicado fotos na Espanha desde a última quarta, 1º. Vini Jr. não apareceu nos registros, mas ela já mostrou fotos ao lado de Tainá Castro, mulher de Eder Militão, também jogador do Real Madrid.

Virginia anunciou o divórcio do sertanejo Zé Felipe em maio. Apesar de também não ter confirmado publicamente, Zé vive um suposto romance com a também cantora Ana Castela.

Entretenimento

