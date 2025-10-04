Topo

Entretenimento

Vini Jr. comenta foto de Virginia e Militão entrega relacionamento do amigo

Virginia está na Espanha curtindo dias na casa de Vini Jr. - Reprodução/Instagram
Virginia está na Espanha curtindo dias na casa de Vini Jr. Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Salvador

04/10/2025 09h33

Virginia Fonseca compartilhou uma foto ao lado de Tainá Militão durante viagem em Madri e recebeu um comentário de Vini Jr, seu suposto affair.

O que aconteceu

Nas imagens, a influenciadora aparece de biquíni ao lado das amigas. Vini Jr., então, deixou um comentário na publicação.

"Vida boa", seguido de emojis com coração.

Logo depois, Eder Militão, demonstrou apoio ao amigo. "Casal favorito"

Até o momento, o suposto casal não se pronunciou oficialmente sobre a relação. Porém, a influenciadora tem feito viagens constantes à Madri e compartilhou alguns vídeos mostrando estar hospedada na casa do jogador do Real Madrid.

Vini Jr. comenta foto de Virginia - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Vini Jr. comenta foto de Virginia
Imagem: Reprodução/Instagram

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Médico surpreende ao mostrar transformação no rosto de Gretchen

'Três Graças': Andréia Horta vive mulher traída e diz se já passou por isso

Bruna Biancardi nega investimento de R$ 4 milhões em festa de Mavie

Vini Jr. comenta foto de Virginia e Militão entrega relacionamento do amigo

'Vale Tudo' hoje (4): veja resumo do capítulo deste sábado

'Dona de Mim' hoje (4): veja resumo do capítulo deste sábado

Festa termina em briga e ninjas invadem A Fazenda 17 para separar peões

'Êta Mundo Melhor!' hoje (4): veja resumo do capítulo deste sábado

'Vou ser motivação nacional': Gordão da XJ comemora após perder 115 kg

Zé Felipe posa com Ana Castela e detalhe em moletom chama atenção dos fãs

Gato Preto: Justiça rejeita pedido de segredo em investigação de acidente