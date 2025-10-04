Vini Jr. comenta foto de Virginia e Militão entrega relacionamento do amigo

Virginia Fonseca compartilhou uma foto ao lado de Tainá Militão durante viagem em Madri e recebeu um comentário de Vini Jr, seu suposto affair.

O que aconteceu

Nas imagens, a influenciadora aparece de biquíni ao lado das amigas. Vini Jr., então, deixou um comentário na publicação.

"Vida boa", seguido de emojis com coração.

Logo depois, Eder Militão, demonstrou apoio ao amigo. "Casal favorito"

Até o momento, o suposto casal não se pronunciou oficialmente sobre a relação. Porém, a influenciadora tem feito viagens constantes à Madri e compartilhou alguns vídeos mostrando estar hospedada na casa do jogador do Real Madrid.