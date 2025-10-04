'Vale Tudo' hoje (4): veja resumo do capítulo deste sábado
Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (4) em "Vale Tudo" (Globo).
O que vai acontecer
Fátima fica apavorada ao ser deixada por Odete em uma fábrica abandonada, na companhia de um homem chamado Celso. Raquel e Poliana decidem ir atrás de Maria de Fátima. Maria de Fátima vê que Celso pegou Raquel e Poliana como reféns. Ivan consegue golpear Celso, que cai desfalecido. Celina encontra a carta de Heleninha na galeria e deduz que a sobrinha pode atentar contra sua vida. André sente ciúmes de Aldeíde.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.