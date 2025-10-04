Topo

Entretenimento

'Três Graças': Andréia Horta vive mulher traída e diz se já passou por isso

Andréia Horta vive Zenilda em "Três Graças", nova novela da Globo - TV Globo
Andréia Horta vive Zenilda em 'Três Graças', nova novela da Globo Imagem: TV Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em Salvador

04/10/2025 10h38

Andréia Horta sobre seu personagem Zenilda em 'Três Graças', substituta de 'Vale Tudo', na Globo, em entrevista ao O Globo.

O que aconteceu

A atriz que viverá Zenilda, casada com Santiago (Murilo Benício), que é amante de sua amiga Arminda (Grazi Massafera), falou sobre sua personagem. "Zenilda nem imagina que isso aconteça! Ela é totalmente manipulada pelo marido e pela amiga. Zenilda é leve, vive para a família, mas sente vontade de voltar a trabalhar."

A artista disse que nunca passou por essa situação em sua vida. "Até hoje acredito que não tenha vivido nada assim! Acho que romperia relações e seguiria em frente."

Mas tem coisas que só descobrimos quando acontecem? E espero nunca precisar saber como reagiria nesse caso. Andréia Horta

'Três Graças' está prevista para estrear no dia 20 de outubro. Andréia Horta é casada com o também ator Ravel Andrade e juntos são pais de Yolanda, de dez meses.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

'Três Graças': Andréia Horta vive mulher traída e diz se já passou por isso

Bruna Biancardi nega investimento de R$ 4 milhões em festa de Mavie

Vini Jr. comenta foto de Virginia e Militão entrega relacionamento do amigo

'Vale Tudo' hoje (4): veja resumo do capítulo deste sábado

'Dona de Mim' hoje (4): veja resumo do capítulo deste sábado

Festa termina em briga e ninjas invadem A Fazenda 17 para separar peões

'Êta Mundo Melhor!' hoje (4): veja resumo do capítulo deste sábado

'Vou ser motivação nacional': Gordão da XJ comemora após perder 115 kg

Zé Felipe posa com Ana Castela e detalhe em moletom chama atenção dos fãs

Gato Preto: Justiça rejeita pedido de segredo em investigação de acidente

Além do '007': veja o top 5 de séries de espionagem moderna