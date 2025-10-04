Topo

Entretenimento

Além do '007': veja o top 5 de séries de espionagem moderna

do UOL

De Splash, em São Paulo

04/10/2025 05h30

Se você está com dificuldade em decidir o que maratonar neste fim de semana, Arapê Malik, talento de Splash, te ajuda!

Já que o mercado de streaming tá mais concorrido que vaga de espião na CIA, veja o top 5 de séries de espionagem moderna:

5º - "Andor" (Disney+)

1 - Disney+/Divulgação - Disney+/Divulgação
Diego Luna volta ao papel de herói rebelde na segunda temporada de 'Andor'
Imagem: Disney+/Divulgação

O cínico ladrão Cassian Andor (Diego Luna) se torna um agente revolucionário em uma época em que o império está esmagando qualquer resistência. A série, do Universo de Star Wars, arrecadou 14 indicações ao Emmy. "Essa série cumpre perfeitamente o papel da ficção científica, que é criar um mundo fantástico para, na verdade, mostrar para a gente um espelho bem real da vida", comenta Arapê.

4º "Sr. e Sra. Smith" (Prime Video)

Série de 'Sr e Sra Smith' (Prime Video) - Divulgação/ Prime Video - Divulgação/ Prime Video
Série de 'Sr e Sra Smith' (Prime Video)
Imagem: Divulgação/ Prime Video

Dois estranhos solitários, John (Donald Glover) e Jane (Maya Erskine), conseguem um emprego numa agência misteriosa que exige que eles se casem e vivam como John e Jane Smith. Criada por Donald Glover, a série traz a comédia ácida também vista em outra série do diretor, "Atlanta".

3º - "Jack Ryan" (Prime Video)

1 - Divulgação - Divulgação
John Krasinski em "Jack Ryan" (2018)
Imagem: Divulgação

Jack Ryan (John Krasinski) é um analista da CIA que descobre um padrão suspeito de transações bancárias e acaba virando um agente de campo, caçando terroristas pelo Oriente Médio e pela Europa. A primeira temporada da série foi indicada ao Emmy.

2º - "O Dia do Chacal" (Star+)

1 - Reprodução - Reprodução
O Dia do Chacal
Imagem: Reprodução

O assassino profissional conhecido apenas como Chacal (Eddie Redmayne) está sempre fugindo e é contratado para um ataque de altíssimo nível. "O cara é leal, é um gênio, é safo pra caramba e é um verdadeiro camaleão", opina Arapê.

1º - "Slow Horses" (Apple TV+)

1 - Reprodução - Reprodução
Série Slow Horses
Imagem: Reprodução

Um grupo de agentes que cometeram erros ridículos é transferido para um departamento de quinta categoria, a Slughouse, ou Casa do Pântano. Eles são chamados de "slow horses", "cavalos lentos" em português, uma gíria para "fracassados", e tem Jackson Lamb (Gary Oldman) como chefe.

Essa série tem de tudo, você cai na gargalhada, fica tenso, mas não consegue tirar o olho da tela. Nada melhor do que uma série que faz a gente torcer pelos perdedores. Arapê Malik

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Gato Preto: Justiça rejeita pedido de segredo em investigação de acidente

Além do '007': veja o top 5 de séries de espionagem moderna

Em 'Steve', Murphy denuncia realidade de professores: 'Subvalorizados'

Lindsay Lohan elege os quatro melhores filmes de todos os tempos

'Voto de pobreza' e pedido de pix: por onde anda o galã Eduardo Tornaghi?

Após se queixar de dores, Yoná curte festa e revolta peões: 'Milagre'

Furto Famélico? Yoná explica termo após revolta em A Fazenda 2025

Gracyanne Barbosa compara corpo antes e depois da Dança dos Famosos

Metanol: A Fazenda 17 suspende bebidas destiladas de festa após casos

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 4/10 a 11/10

Dudu Camargo fala com maridos de peoas: 'Estão passando a mão em marmanjo'