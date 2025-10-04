Além do '007': veja o top 5 de séries de espionagem moderna

Se você está com dificuldade em decidir o que maratonar neste fim de semana, Arapê Malik, talento de Splash, te ajuda!

Já que o mercado de streaming tá mais concorrido que vaga de espião na CIA, veja o top 5 de séries de espionagem moderna:

5º - "Andor" (Disney+)

Diego Luna volta ao papel de herói rebelde na segunda temporada de 'Andor' Imagem: Disney+/Divulgação

O cínico ladrão Cassian Andor (Diego Luna) se torna um agente revolucionário em uma época em que o império está esmagando qualquer resistência. A série, do Universo de Star Wars, arrecadou 14 indicações ao Emmy. "Essa série cumpre perfeitamente o papel da ficção científica, que é criar um mundo fantástico para, na verdade, mostrar para a gente um espelho bem real da vida", comenta Arapê.

4º "Sr. e Sra. Smith" (Prime Video)

Série de 'Sr e Sra Smith' (Prime Video) Imagem: Divulgação/ Prime Video

Dois estranhos solitários, John (Donald Glover) e Jane (Maya Erskine), conseguem um emprego numa agência misteriosa que exige que eles se casem e vivam como John e Jane Smith. Criada por Donald Glover, a série traz a comédia ácida também vista em outra série do diretor, "Atlanta".

3º - "Jack Ryan" (Prime Video)

John Krasinski em "Jack Ryan" (2018) Imagem: Divulgação

Jack Ryan (John Krasinski) é um analista da CIA que descobre um padrão suspeito de transações bancárias e acaba virando um agente de campo, caçando terroristas pelo Oriente Médio e pela Europa. A primeira temporada da série foi indicada ao Emmy.

2º - "O Dia do Chacal" (Star+)

O Dia do Chacal Imagem: Reprodução

O assassino profissional conhecido apenas como Chacal (Eddie Redmayne) está sempre fugindo e é contratado para um ataque de altíssimo nível. "O cara é leal, é um gênio, é safo pra caramba e é um verdadeiro camaleão", opina Arapê.

1º - "Slow Horses" (Apple TV+)

Série Slow Horses Imagem: Reprodução

Um grupo de agentes que cometeram erros ridículos é transferido para um departamento de quinta categoria, a Slughouse, ou Casa do Pântano. Eles são chamados de "slow horses", "cavalos lentos" em português, uma gíria para "fracassados", e tem Jackson Lamb (Gary Oldman) como chefe.