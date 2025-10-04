Topo

Entretenimento

The Guardian cita 'Vale Tudo' com sucesso brasileiro, mas aponta críticas

"Vale Tudo" é destaque em imprensa internacional - Globo/Fábio Rocha
'Vale Tudo' é destaque em imprensa internacional Imagem: Globo/Fábio Rocha
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

04/10/2025 22h12

O remake de Vale Tudo (Globo) ganhou destaque no jornal britânico The Guardian.

O que aconteceu

A novela foi incluída em seu guia semanal de tendências televisivas. A reportagem faz parte de uma lista que reúne o que diferentes países estão assistindo atualmente, com foco em produções que se tornaram fenômenos locais e culturais.

A produção brasileira foi apontada como uma das mais assistidas no país. "Mesmo que o amor de longa data do Brasil pelas novelas tenha sido afetado pelo streaming e pela concorrência de K-dramas e equivalentes turcos, a série de TV mais comentada e assistida no maior país da América Latina é, sem surpresa, uma novela", diz a publicação.

O The Guardian destacou que a novela divide opiniões entre o público. O texto menciona que, apesar do sucesso de audiência, o remake também tem sido alvo de críticas, especialmente por mudanças no enredo original e pela reprodução de estereótipos associados a mulheres negras em relação a uma das protagonistas.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Entretenimento

The Guardian cita 'Vale Tudo' com sucesso brasileiro, mas aponta críticas

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 6/10 a 18/10

MC Poze se retrata após criticar suposto affair de Vini Jr: 'V de Virginia'

Influenciador morre após relatar complicações de procedimento estético

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 6/10 a 18/10

Bruna Biancardi nega que gastou R$ 4 milhões em festa para Mavie

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 6/10 a 18/10

Regina Duarte diz que não assiste Vale Tudo e critica: 'Faria outra coisa'

Virginia aparece com camisa de Vini Jr. em jogo do Real Madrid na Espanha

Filhas de Zé Felipe reagem ao verem pai em clipe com Ana Castela

Mostra Internacional de Cinema de SP terá O Agente Secreto e vencedor de Cannes