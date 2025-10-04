Taís Araujo se emociona com fim das gravações de Vale Tudo: 'Maior desafio'

Taís Araujo, 46, se emocionou ao finalizar as gravações de "Vale Tudo" (Globo) na noite de hoje (4). A atriz agradeceu ao público e à equipe da novela.

O que aconteceu

Nas redes sociais, Taís publicou vídeos falando sobre o fim das gravações da novela das nove: "A gente passou por momentos tão sérios e todo mundo ficou junto, fazendo o melhor. Ninguém entrava em cena para dar pouco, todo mundo dava muito. [...] Entramos respeitando a obra."

A atriz também compartilhou imagens dentro do estúdio, nas quais agradece à equipe de "Vale Tudo": "Queria dizer que é uma alegria imensa estar aqui hoje fechando um trabalho tão lindo, que o Brasil ama. Eu sou muito feliz trabalhando com vocês. Vocês são f*da!"

Eu saio daqui realizada graças a uma personagem que me proporcionou viver emoções muito profundas, sentimentos muito genuínos. Uma mulher, uma mãe brasileira. Eu tive cenas lindas e preciso agradecer a Raquel, essa mulher que me fez ficar mais forte. Taís Araujo

Em meio às críticas feitas ao remake de Manuela Dias, a atriz comentou que a novela foi um grande desafio profissional: "São 30 anos de carreira. Eu já passei por muitos momentos desafiadores, talvez esse tenha sido o maior. E eu continuei firme porque tive vocês [equipe] comigo. Obrigada!"