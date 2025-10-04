Topo

Entretenimento

Taís Araujo se emociona com fim das gravações de Vale Tudo: 'Maior desafio'

Taís Araujo se emociona com fim das gravações de Vale Tudo - Reprodução/Instagram
Taís Araujo se emociona com fim das gravações de Vale Tudo Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

04/10/2025 22h45

Taís Araujo, 46, se emocionou ao finalizar as gravações de "Vale Tudo" (Globo) na noite de hoje (4). A atriz agradeceu ao público e à equipe da novela.

O que aconteceu

Nas redes sociais, Taís publicou vídeos falando sobre o fim das gravações da novela das nove: "A gente passou por momentos tão sérios e todo mundo ficou junto, fazendo o melhor. Ninguém entrava em cena para dar pouco, todo mundo dava muito. [...] Entramos respeitando a obra."

Relacionadas

The Guardian cita 'Vale Tudo' como sucesso brasileiro, mas aponta críticas

Regina Duarte diz que não assiste Vale Tudo e critica: 'Faria outra coisa'

'Visionário': avó de Paolla Oliveira acertou fim de Heleninha em Vale Tudo

A atriz também compartilhou imagens dentro do estúdio, nas quais agradece à equipe de "Vale Tudo": "Queria dizer que é uma alegria imensa estar aqui hoje fechando um trabalho tão lindo, que o Brasil ama. Eu sou muito feliz trabalhando com vocês. Vocês são f*da!"

Eu saio daqui realizada graças a uma personagem que me proporcionou viver emoções muito profundas, sentimentos muito genuínos. Uma mulher, uma mãe brasileira. Eu tive cenas lindas e preciso agradecer a Raquel, essa mulher que me fez ficar mais forte. Taís Araujo

Em meio às críticas feitas ao remake de Manuela Dias, a atriz comentou que a novela foi um grande desafio profissional: "São 30 anos de carreira. Eu já passei por muitos momentos desafiadores, talvez esse tenha sido o maior. E eu continuei firme porque tive vocês [equipe] comigo. Obrigada!"

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Taís Araujo se emociona com fim das gravações de Vale Tudo: 'Maior desafio'

The Guardian cita 'Vale Tudo' como sucesso brasileiro, mas aponta críticas

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 6/10 a 18/10

MC Poze se retrata após criticar suposto affair de Vini Jr: 'V de Virginia'

Influenciador morre após relatar complicações de procedimento estético

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 6/10 a 18/10

Bruna Biancardi nega que gastou R$ 4 milhões em festa para Mavie

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 6/10 a 18/10

Regina Duarte diz que não assiste Vale Tudo e critica: 'Faria outra coisa'

Virginia aparece com camisa de Vini Jr. em jogo do Real Madrid na Espanha

Filhas de Zé Felipe reagem ao verem pai em clipe com Ana Castela