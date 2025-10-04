Topo

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 6/10 a 18/10

Odete (Debora Bloch) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmann) em "Vale Tudo" - Divulgação/Globo
Odete (Debora Bloch) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmann) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo
De Splash, em São Paulo

04/10/2025 22h00

Confira o resumo dos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo) logo abaixo:

Segunda, 6 de outubro

Raquel confessa a Ivan que teme que Maria de Fátima atente contra Odete. Celina se preocupa com o sumiço de Heleninha. Odete passa as últimas orientações para Consuêlo antes de viajar. Odete fica surpresa ao saber que Maria de Fátima está viva. Marco Aurélio, Maria de Fátima e César têm planos em relação a Odete. Odete recebe uma pessoa em seu quarto.

Terça, 7 de outubro

Odete é encontrada morta em seu quarto de hotel. Raquel e Ivan desconfiam de Maria de Fátima. Freitas recebe uma ligação informando sobre a morte de Odete. Afonso e Heleninha indicam Marco Aurélio para substituir Odete na presidência da TCA. Depois de olhar as imagens das câmeras de segurança do hotel, o delegado Mauro identifica as pessoas suspeitas de terem tirado a vida de Odete.

Quarta, 8 de outubro

Todos se arrumam para o enterro de Odete. Marco Aurélio tenta tranquilizar Leila. Raquel e Poliana comemoram um novo contrato com uma empresa multinacional. Bartolomeu pede para Fernanda prestar atenção às pessoas durante a cerimônia do enterro de Odete. Consuelo estranha a atitude de Freitas de entrar na sala de Odete. Maria de Fátima e César trocam acusações pela morte de Odete. Marco Aurélio diz a Leila que ela precisa confiar nele. O delegado Mauro inicia os depoimentos sobre o assassinato de Odete.

Quinta, 9 de outubro

Suspeitos pela morte de Odete dão seus depoimentos.

Sexta, 10 de outubro

Daniela é contratada pela Paladar como advogada. Marco Aurélio e Leila vislumbram assumir a TCA. Maria de Fátima é ameaçada de despejo e é cancelada nas redes sociais. Cecilia e Laís descobrem uma informação importante sobre Luiz. César despreza Maria de Fátima. Raquel aconselha Maria de Fátima a arrumar um emprego. Leonardo tem uma convulsão e desmaia.

Sábado, 11 de outubro

Celina avisa a Afonso e Solange que os exames de Leonardo estão bons e que o transplante será realizado. Sardinha debocha de Maria de Fátima quando ela pede emprego na Tomorrow. Raquel se nega a contratar Maria de Fátima para trabalhar na Paladar. Maria de Fátima deixa o apart-hotel. Daniela e Luciano se casam. Solange avisa a Afonso que Leonardo sofreu nova convulsão. Fernando acalma Solange.

Segunda, 13 de outubro

A Globo não divulgará os capítulos da última semana.

Terça, 14 de outubro

A Globo não divulgará os capítulos da última semana.

Quarta, 15 de outubro

A Globo não divulgará os capítulos da última semana.

Quinta, 16 de outubro

A Globo não divulgará os capítulos da última semana.

Sexta, 17 de outubro

A Globo não divulgará os capítulos da última semana.

Sábado, 18 de outubro

A Globo não divulgará os capítulos da última semana.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

