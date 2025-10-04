Topo

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 6/10 a 18/10

Estela (Larissa Manoela) e Ernesto (Eriberto Leão) em "Êta Mundo Melhor!" - Angélica Goudinho/Globo
Estela (Larissa Manoela) e Ernesto (Eriberto Leão) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Angélica Goudinho/Globo
do UOL

De Splash, em São Paulo

04/10/2025 19h00

Confira o resumo dos próximos capítulos de "Êta Mundo Melhor" (Globo) logo abaixo:

Segunda, 6 de outubro

Ernesto tenta despistar Dita sobre seu envolvimento no sumiço de Estela, e Tamires desconfia. Inês diz a Sandra que Ernesto está preso. Anabela se desespera com a ausência de Estela, e Celso e Candinho tentam apoiá-la. Sabiá conversa com Samir sobre Celso. Quincas insiste em ficar com Sônia. Celso enfrenta Ernesto. Ernesto e Sandra se reencontram, e se beijam com paixão. No dancing, Dita canta em homenagem a Estela.

Terça, 7 de outubro

Celso exige que Sabiá traga notícias sobre o paradeiro de Estela. Tamires aconselha Mirtes a esquecer Ernesto. Sandra e Ernesto prometem acabar com a vida de Candinho. Carmem arma um plano para se infiltrar na mansão de Candinho. Manoela confronta Candinho sobre sua noite com Zulma. Margarida se irrita com o descrédito de Olímpia. Quincas deixa escapar que Zé dos Porcos esteve no dancing, e Maria Divina se irrita. Candinho pressiona Ernesto na frente de Paixão. Celso ameaça entregar Sandra à polícia. Sabiá informa a Celso que um corpo foi encontrado na lagoa.

Quarta, 8 de outubro

Celso comemora ao confirmar que não se trata do corpo de Estela. Zulma sugere que Ernesto tente trabalhar no dancing para impressionar Paixão. Margarida e Haydée encontram Lúcio e Paixão. Candinho oferece um jantar para as crianças, e afirma a Zulma que não é seu namorado. Maria Divina diz que está magoada com Zé dos Porcos por conta de Francine. Celso ajuda Sandra e aproveita para aconselhar a irmã a desistir de sua vingança. Haydée aceita empregar Ernesto para agradar Paixão. Exausta, Estela implora a ajuda de Túlio.

Quinta, 9 de outubro

Estela desmaia nos braços de Túlio, que a socorre com a ajuda de sua família. Medeia beija Asdrúbal, e Cunegundes vê. Lúcio anuncia um concurso para encontrar novos autores de radionovela, e Manoela sugere que Margarida se inscreva. Na casa de Túlio, Estela desperta ao ouvir a voz de Dita na rádio. Paula se preocupa com a dedicação de Túlio a Estela. Maria Divina exibe sua esmeralda a caminho de São Paulo. Celso confessa a Padre Lucas sua preocupação com Sandra. Zulma reconhece Sandra.

Sexta, 10 de outubro

Sandra e Zulma se enfrentam. Ernesto termina o relacionamento com Tamires. Túlio constata que Estela fugiu. Ernesto manipula Mirtes. Inês provoca Ernesto. Asdrúbal revela sua identidade à família de Cunegundes. Maria Divina tem sua esmeralda roubada. Anabela pensa ter ouvido Estela. Estela retorna à casa de Túlio e confessa estar com medo. Dita diz a Candinho que deseja ser apenas sua amiga. Tobias tenta se reaproximar de Lauro. Sônia beija Quincas. Picolé e Zé dos Porcos sofrem por Maria Pureza e Maria Divina. Candinho vê Sandra.

Sábado, 11 de outubro

Candinho pergunta a Sandra sobre seu filho, e a vilã despista o primo. Túlio admira Estela, que sonha com Anabela. Quitéria teme o retorno de Sandra. Zulma exige que Ernesto controle Sandra. Sandra conta a Inês seu plano de assaltar a mansão de Candinho. Maria Divina reporta o roubo de sua esmeralda para a polícia. Asdrúbal questiona Cunegundes sobre a compra do sítio de Candinho. Araújo acusa Olga de mentir para ele. Estela confessa a Túlio, Paula e Jorge que perdeu a memória. Dita tem um mau pressentimento com Candinho.

Segunda, 13 de outubro

Dita alerta Candinho sobre seu mau pressentimento. Inês e Sandra planejam roubar as joias de Candinho. Araújo expulsa Olga de sua casa. Estela confessa a Túlio que teme não recuperar sua memória. Maria Divina confronta Francine. Celso confessa a Candinho que mentiu para o primo, e acredita que Sandra não se entregará para a polícia. Paixão afirma que precisa ver a mudança de Ernesto. Estela questiona Túlio sobre sua esposa. Sandra ameaça Candinho com uma arma, e Dita chega na hora.

Terça, 14 de outubro

Sandra dispara, e Candinho se desespera. Quitéria chama a polícia, mas Sandra e Inês conseguem fugir. Túlio conta a Estela que foi abandonado por Irene. Lauro cuida de Dita. Mirtes se apresenta a Paixão como noiva de Ernesto. Olga ameaça Araújo. Medeia se insinua para Asdrúbal. Zé dos Porcos fica dividido entre Maria Divina e Francine. Lauro anuncia que Dita está bem. Cunegundes revela a Medeia sobre o mapa das esmeraldas. Candinho e Dita se beijam. Inês e Sandra simulam a morte da vilã, quando a polícia chega.

Quarta, 15 de outubro

A polícia anuncia a Celso que Sandra está morta. Estela tem uma vaga lembrança de sua identidade, e agradece a Túlio. Francine ensina Maria Divina a dançar. Inês diz a Ernesto que Sandra morreu. Olga retorna à pensão de Margarida. Paula alerta Túlio sobre seus sentimentos por Estela. Asdrúbal pega o mapa das esmeraldas por engano, e Cunegundes, Quinzinho e Medeia decidem ir atrás do professor. Todos comentam a suposta morte de Sandra. Celso ordena o início do enterro, e Inês se desespera.

Quinta, 16 de outubro

Inês consegue despistar Celso, e faz Sandra despertar. Dita se recupera e conta a Tamires sobre o ocorrido com Sandra. Cunegundes afirma a Medeia que Asdrúbal não pode saber sobre o mapa que carrega no sapato. Samir confessa que gostaria de ser o filho sumido de Candinho. Paixão revela a Lúcio que seus exames de saúde pioraram. Araújo devolve os vestidos de Olga para Haydée. Estela dança com Túlio, e os dois se beijam. Celso faz um pronunciamento na rádio chamando por Estela. Sandra procura Celso.

Sexta, 17 de outubro

Celso repreende a armação de Sandra. Estela faz esforço para lembrar sua identidade. Lauro conta a Ernesto sobre o estado de saúde de Paixão. Dita afirma que será feliz com Candinho. Quincas consegue se aproximar de Sônia. Samir ajuda Zulma a enganar o delegado. Maria Divina sugere que Francine viaje para o interior. As fãs de Dita fazem fila na porta do dancing, e Vermelho se preocupa com o destino do lugar.

Sábado, 18 de outubro

Vermelho e Tamires exigem que Dita resolva o problema do dancing. Carmem descobre que Candinho está namorando Dita, e Zulma se revolta. Lauro acalma Celso, que sofre com a ausência de notícias de Estela. Asdrúbal diz a Sabiá que acha improvável que Celso seja o pai de Samir. As fãs de Dita invadem o dancing e comemoram a apresentação da cantora. Candinho admira a namorada. Margarida se diverte com a vitória de Adamo Angel no concurso de radionovela, seu pseudônimo. Paixão admite que não se convenceu da mudança de Ernesto. Estela beija Túlio novamente. Túlio conhece Celso.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

