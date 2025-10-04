Regina Duarte diz que não assiste Vale Tudo e critica: 'Faria outra coisa'

Topo

Regina Duarte, 78, que interpretou Raquel na primeira versão de Vale Tudo (1988), revelou que não tem acompanhado o remake exibido pela Globo.

O que aconteceu

A atriz explicou que está focada em alguns projetos. "Eu não estou assistindo. Eu tenho realmente me envolvido com tanta coisa. Eu estou vivendo um momento muito pleno de atividades", declarou Regina, em entrevista ao TV Fama (RedeTV!).

Ao comentar sobre a adaptação, a veterana opinou que o ideal seria criar uma história inspirada na original, mas com outro título. "Se eu fosse fazer uma coisa inspirada por Vale Tudo, eu não daria o nome de Vale Tudo. Eu faria uma outra coisa, inspirada em Vale Tudo", disse.

Segundo a artista, isso daria maior liberdade para a autora do remake, Manuela Dias. "Teria mais liberdade [...] Não ficaria presa a uma obra que já foi feita e amada, muito amada nesse país. Desculpa, gente. Mas eu não consigo deixar de dizer isso. Eu sou muito sincera", destacou.

Por fim, a atriz relembrou o impacto da primeira versão da trama. "Vale Tudo fez muito sucesso. E eu tenho consciência plena disso. Eu vivi isso, então eu sei o quanto as pessoas se apaixonaram por Vale Tudo", completou.

