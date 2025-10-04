Rapper Hungria tem boa evolução e hemodiálise é suspensa

O quadro de saúde do rapper Hungria, de 34 anos, evoluiu positivamente nas últimas 24 horas. Ele segue internado em um hospital em Brasília com suspeita de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica adulterada.

O Hospital DF Star, onde Hungria está internado, informou neste sábado, 4, que ele teve "boa evolução clínica, tendo sido suspensa a hemodiálise".

Em nota, o hospital afirmou, contudo, que o rapper seguirá sob cuidados clínicos intensivos e que não há previsão de alta.

Hungria deu entrada no hospital na última quinta-feira (2), com náuseas, vômitos, turvação visual, cefaleia e acidose metabólica após ingerir bebida alcóolica adulterada.

Ainda não há informação se o consumo da bebida teria ocorrido no Distrito Federal, que oficialmente ainda não conta com nenhum caso confirmado de intoxicação por metanol.

O cantor ingeriu vodca comprada numa distribuidora em Vicente Pires (DF), na quarta-feira. Antes disso, no domingo, o rapper também consumiu bebida alcóolica durante show no Boteco da Villa, em São Bernardo do Campo (SP), que foi interditado pela Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. O Boteco da Villa afirma, em nota, que medida é precipitada e não há provas de contaminação por metanol nas bebidas vendidas no estabelecimento.

Nesta sexta-feira, a Polícia Civil do Distrito Federal divulgou laudo informando que não foi detectada a presença de metanol nas amostras de bebidas recolhidas em Brasília e ingeridas pelo cantor Hungria.

A perícia analisou amostras apreendidas em uma distribuidora em Vicente Pires e em uma rede de mercados da capital.

Pela primeira vez desde a internação, o cantor se manifestou nas redes sociais nesta sexta (3). Em uma foto no leito da UTI e outra abraçado à filha, Hungria disse estar se recuperando e fez um alerta sobre o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

Também pelas redes sociais, a equipe do músico disse que ele está sendo acompanhado pelos médicos e "fora de risco iminente". Informou ainda que a agenda de shows para o fim de semana está cancelada e agradeceu o apoio dos fãs.