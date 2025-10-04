MC Poze se retrata após criticar suposto affair de Vini Jr: 'V de Virginia'

MC Poze do Rodo, 26, voltou atrás após criticar o suposto affair de Virginia Fonseca, 26, e Vini Jr., 25. Nas redes sociais, o funkeiro pediu para a influenciadora "se afastar" do jogador — mas mudou de ideia após o desempenho do atleta no último jogo do Real Madrid.

O que aconteceu

Em meio a rumores de um affair, Virginia esteve presente no jogo entre Real Madrid e Villarreal de hoje (4) em Madrid, na Espanha. A influenciadora foi pé-quente: o time de Vini Jr. venceu por 3 a 1, com dois gols do atacante brasileiro.

MC Poze acompanhou a partida, mas não ficou satisfeito com o início do jogo. Em um vídeo nas redes sociais, ele comentou: "Vendo esse jogo do Real Madrid, só tenho uma coisa a falar: eu pedi para a Karoline voltar para o Léo Pereira e agora estou pedindo para você, Virginia, com todo o respeito: deixa o Vinicius Jr. respirar um pouco."

Quando a Virginia puxa o celular na casa do Vini, ele se esconde. Deixa ele respirar um pouco! O que vai acontecer dentro do campo? Ele vai se esconder também! Você não deixa ele respirar! MC Poze do Rodo

Minutos após a publicação, com a mudança do placar, Poze voltou atrás e comemorou os gols de Vini Jr.: "Eu falei, p*rra! Faz o V de Virginia!".

A influenciadora comentou em uma publicação que repostou os vídeos do funkeiro nas redes sociais: "Marcou um golaço, Poze!".

Virginia Fonseca comenta vídeo de MC Poze do Rodo Imagem: Reprodução/Instagram

Até o momento, Virginia e Vini não se pronunciaram oficialmente sobre a relação. A influenciadora tem feito viagens constantes a Madri e compartilhado vídeos que indicam que ela está hospedada na casa do jogador.