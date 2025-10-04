Topo

Entretenimento

MC Poze se retrata após criticar suposto affair de Vini Jr: 'V de Virginia'

MC Poze do Rodo se arrepende de críticas a Virginia - Reprodução/Instagram
MC Poze do Rodo se arrepende de críticas a Virginia Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

04/10/2025 20h15

MC Poze do Rodo, 26, voltou atrás após criticar o suposto affair de Virginia Fonseca, 26, e Vini Jr., 25. Nas redes sociais, o funkeiro pediu para a influenciadora "se afastar" do jogador — mas mudou de ideia após o desempenho do atleta no último jogo do Real Madrid.

O que aconteceu

Em meio a rumores de um affair, Virginia esteve presente no jogo entre Real Madrid e Villarreal de hoje (4) em Madrid, na Espanha. A influenciadora foi pé-quente: o time de Vini Jr. venceu por 3 a 1, com dois gols do atacante brasileiro.

Relacionadas

Com camisa assinada por Vini Jr., Virginia é pé-quente em jogo do Real

Vini Jr. comenta foto de Virginia e Militão entrega relacionamento do amigo

Zé Felipe posa com Ana Castela e detalhe em moletom chama atenção dos fãs

MC Poze acompanhou a partida, mas não ficou satisfeito com o início do jogo. Em um vídeo nas redes sociais, ele comentou: "Vendo esse jogo do Real Madrid, só tenho uma coisa a falar: eu pedi para a Karoline voltar para o Léo Pereira e agora estou pedindo para você, Virginia, com todo o respeito: deixa o Vinicius Jr. respirar um pouco."

Quando a Virginia puxa o celular na casa do Vini, ele se esconde. Deixa ele respirar um pouco! O que vai acontecer dentro do campo? Ele vai se esconder também! Você não deixa ele respirar! MC Poze do Rodo

Minutos após a publicação, com a mudança do placar, Poze voltou atrás e comemorou os gols de Vini Jr.: "Eu falei, p*rra! Faz o V de Virginia!".

A influenciadora comentou em uma publicação que repostou os vídeos do funkeiro nas redes sociais: "Marcou um golaço, Poze!".

Virginia Fonseca comenta vídeo de MC Poze do Rodo - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca comenta vídeo de MC Poze do Rodo
Imagem: Reprodução/Instagram

Até o momento, Virginia e Vini não se pronunciaram oficialmente sobre a relação. A influenciadora tem feito viagens constantes a Madri e compartilhado vídeos que indicam que ela está hospedada na casa do jogador.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Entretenimento

MC Poze se retrata após criticar suposto affair de Vini Jr: 'V de Virginia'

Influenciador morre após relatar complicações de procedimento estético

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 6/10 a 18/10

Bruna Biancardi nega que gastou R$ 4 milhões em festa para Mavie

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 6/10 a 18/10

Regina Duarte diz que não assiste Vale Tudo e critica: 'Faria outra coisa'

Virginia aparece com camisa de Vini Jr. em jogo do Real Madrid na Espanha

Filhas de Zé Felipe reagem ao verem pai em clipe com Ana Castela

Mostra Internacional de Cinema de SP terá O Agente Secreto e vencedor de Cannes

Com camisa assinada por Vini Jr., Virginia é pé-quente em jogo do Real

Gretchen detona quem critica sua aparência: 'Recalcadas e frustradas'