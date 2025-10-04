Por que Spotify ressuscita 'chat secreto' para trocar música dentro do app?

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nessa semana, os assuntos são: China x futilidade; Nova lei: idade na internet; Morte do Windows 10; o chat secreto Spotify)

O Spotify decidiu relançar o chat Messages, uma ferramenta para trocar músicas e conversar direto no app. No novo episódio de DEU TILT, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz explicam como o recurso responde a demandas de usuários e pode mudar a experiência social na plataforma.



O recurso já existiu, mas foi desativado por falta de uso. Agora, retorna com a promessa de facilitar o compartilhamento de faixas entre amigos, sem depender de mensageiros como WhatsApp ou Instagram. "Até agora, quem queria indicar uma música precisava recorrer a outros aplicativos. Com o Messages, basta clicar em compartilhar dentro do Spotify e mandar direto para o contato que já aparece na lista de amigos", explica Helton.

A cautela, no entanto, é visível: o chat está meio escondido na interface. Para Cortiz, isso revela a estratégia da empresa de evitar um novo fracasso. "Essa função flopou no passado, pouca gente usava. Então agora eles colocaram de um jeito discreto: se der errado, parece que nunca existiu", comenta.

Além de atender a uma demanda de usuários, o relançamento do Messages se encaixa na tendência dos chamados "jardins murados", em que plataformas tentam manter as pessoas presas em seus próprios ecossistemas.

"São funções que aumentam engajamento e tempo de uso, porque tornam a troca de músicas mais fácil e divertida. A questão é saber se vai vingar, já que a ferramenta continua bem escondida", destaca Helton Simões Gomes.

Casal brasileiro driblam big techs e criam identificação de idade no mundo online

O Congresso Nacional aprovou o ECA Digital, que obriga plataformas digitais a identificar a idade dos usuários para proteger crianças e adolescentes online. No novo episódio de DEU TILT, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz explicam os impasses e avanços dessa regulação.

A exigência, inspirada em práticas internacionais, enfrenta resistência das big techs, que apontam riscos para a privacidade e dúvidas sobre quem deve ser responsável pela checagem. O debate é especialmente intenso em redes sociais e jogos online, onde a exposição de menores a riscos preocupa governo e sociedade.

'Morte' do Windows 10: como decisão da Microsoft deixa milhões de brasileiros na mão

A Microsoft decidiu encerrar o suporte ao Windows 10 em 14 de outubro de 2025, deixando milhões de usuários no Brasil e no mundo sem as atualizações de segurança do sistema. No novo episódio de DEU TILT , o podcast dopara os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz explicam os riscos, impactos e desafios dessa transição.

O fim das atualizações do Windows 10 abre brechas para ataques de cibercriminosos, já que falhas descobertas não serão mais corrigidas. Especialistas alertam que 45% dos usuários globais e quase 30% dos brasileiros ainda utilizam o sistema, o que torna o problema ainda mais abrangente.

China declara guerra ao conteúdo fútil e enquadra executivos de 'Instagram chinês'

A Administração do Ciberespaço da China decidiu punir executivos do Red Note, plataforma conhecida como 'Instagram chinês', por incentivar conteúdo classificado como fútil. No novo episódio de DEU TILT, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes explicam como a medida coloca pressão direta sobre quem dirige as redes sociais no país.

O governo chinês não proibiu memes, temas de celebridades ou produções feitas por inteligência artificial, mas quer reduzir o destaque dado a esse tipo de publicação. O episódio mostra que, diferente de outros países, a China mira executivos e não apenas empresas, reforçando o papel da Administração do Ciberespaço como agência reguladora digital.

É bem curioso esse tipo de punição, porque ela não é só contra a plataforma em si, mas está mirando os executivos [...] porque eles estão fazendo com que aquela sociedade esteja cada vez mais distante de atingir o ideal de civilidade [...] colocando na mão dos jovens esse tipo de conteúdo fútil.

Helton Simões Gomes

Helton Simões Gomes

DEU TILT

