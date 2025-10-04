'Voto de pobreza' e pedido de pix: por onde anda o galã Eduardo Tornaghi?

Topo

Eduardo Tornaghi na juventude; ao lado, o ator em foto recente Imagem: Reprodução
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

04/10/2025 05h30

Galã das novelas nos anos 1970 e 1980, Eduardo Tornaghi, 73, marcou época em tramas de sucesso como "Dancin' Days" (1978). Atualmente, ele segue ligado à arte, mas longe da TV, com a rotina voltada para poesia e projetos culturais.

Da fama na Globo à vida simples

Eduardo Tornaghi se destacou em produções que marcaram a teledramaturgia brasileira. Além de "Dancin' Days", esteve em "Vereda Tropical" (1984), "A Gata Comeu" (1985) e "O Salvador da Pátria" (1989).

Sua última novela foi "Rock Story" (2016). Desde então, preferiu se afastar dos holofotes. "Minha opção foi ter rotina simples, viver em paz com minha consciência", disse ele.

Lembro que, quando decidi sair, pensei: 'Tenho bom carro, apartamento, como vou manter o padrão?'. Preferi acreditar no que buscava, vendi tudo e viajei pelo Brasil, dando aulas nas periferias, em presídio, para meninos [em situação] de rua. Eu me orgulho de ter tomado essa atitude Eduardo Tornaghi, ao jornal Extra

O ator Eduardo Tornaghi com Christiane Torloni; ao lado, ele atualmente
Imagem: Divulgação/Globo e Reprodução/Rede social

Morador do Leme, na Zona Sul do Rio de Janeiro, ator é reconhecido pelos vizinhos. Ele dedica o tempo a encontros literários, saraus e recitais. Nas redes sociais, apresenta-se como "militante da arte, da educação, da gentileza e da lucidez; poeta, ator, locutor, palestrante e produtor cultural".

A internet também se tornou palco para suas criações. Em vídeos, recita poesias e, em alguns posts, convida seguidores a contribuir com doações via pix, reforçando a escolha de uma vida simples e independente. "Alimente a fonte: pelada, oficinas, livros. In loco ou na rede", escreveu o ator em uma de suas postagens no Instagram, onde está sem publicar desde março de 2024.

Mesmo afastado da TV, Tornaghi segue ativo na cultura. Além de dar aulas de teatro em comunidades do Rio, participou de filmes, entre eles "A Vida Invisível" (2019), do diretor cearense Karim Aïnouz, indicado pelo Brasil ao Oscar.

