Topo

Entretenimento

Patricia Abravanel tem carro roubado nos EUA no dia do aniversário: Tem que ser com emoção

São Paulo

04/10/2025 15h37

Patricia Abravanel teve seu carro roubado neste sábado, 4, dia em que comemora seu aniversário de 48 anos de idade. A informação foi compartilhada por sua irmã, a também apresentadora Rebeca Abravanel, em um story do Instagram.

"Gente, [dia de] aniversário e olha como está aqui... Uma montando parabéns para você, a outra lá, preenchendo [um documento], a polícia aqui com a gente. Enquanto uns fazem a festa, outros fazem o B.O. Roubaram um carro, gente. Fala sério... No aniversário!", lamentou Rebeca.

Em determinado momento, a câmera foca em Patricia, que busca levar a situação com bom humor e dá risada: "Happy birthday! [Feliz aniversário, em inglês] Tem que ser com emoção!"

As filhas de Silvio Santos estão nos Estados Unidos neste momento. Não foram divulgadas mais informações sobre o roubo do carro, mas o oficial mostrado registrando a ocorrência no vídeo faz parte do gabinete do xerife do condado de Osceola, na Flórida, dando a entender que as autoridades tomavam conhecimento do fato.

