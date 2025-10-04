Topo

Entretenimento

Patrícia Abravanel tem carro roubado em seu aniversário: 'Com emoção'

Patricia Abravanel tem carro roubado no dia do seu aniversário e faz B.O durante festa - Reprodução/Instagram
Patricia Abravanel tem carro roubado no dia do seu aniversário e faz B.O durante festa Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

04/10/2025 14h33Atualizada em 04/10/2025 14h33

Patrícia Abravanel completa 48 anos neste sábado (4) e teve seu carro roubado no dia do seu aniversário.

O que aconteceu

No Instagram, a irmã Rebeca Abravanel mostrou o momento da aniversariante com os policiais. Patricia apareceu finalizando a festa e o registro de furto do veículo.

Rebeca ainda brincou com a situação. "Gente, aniversário aqui, uma montando parabéns para você o outro lá preenchendo, a polícia aqui com a gente… Enquanto uns fazem a festa, outro faz o B.O. literalmente"

Patricia respondeu em ótimo humor. "Tem que ser com emoção".

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

Rapper Hungria tem boa evolução e hemodiálise é suspensa

Patrícia Abravanel tem carro roubado em seu aniversário: 'Com emoção'

Viviane Araújo desabafa sobre críticas etaristas de mulheres: 'Me chateou'

Zezé di Camargo se declara a Graciele: 'O que eu mais precisava na vida'

Lady Gaga revela desejo de ser mãe: 'Meu próximo papel principal'

'A Fazenda': Briga acalorada durante madrugada faz seguranças entrarem no programa

Hungria apresenta 'evolução' e tem hemodiálise suspensa, diz boletim médico

Poliana Rocha, mulher de Leonardo, se pronuncia após caso de menino 'adotado' e 'devolvido'

Adeus, Heleninha? Celina encontra carta triste e mata charada em Vale Tudo

Médico surpreende ao mostrar transformação no rosto de Gretchen

'Três Graças': Andréia Horta vive mulher traída e diz se já passou por isso