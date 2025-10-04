Influenciador morre após relatar complicações de procedimento estético

Um influenciador de Minas Gerais morreu ontem, depois de relatar ter contraído uma infecção após passar por um procedimento estético.

O que aconteceu

Júnior Dutra, 31, realizou a foxy eyes, técnica que utiliza fios de sustentação para levantar a sobrancelha e alongar o olhar. O procedimento ocorreu em março. Nos meses seguintes, ele relatou complicações e, no mês passado, revelou ao canal Feed TV que havia desenvolvido uma infecção no rosto.

Assim que fiz o procedimento, senti como se fosse uma veia estourada do lado esquerdo do rosto. Do lado direito estava tudo ok, mas no esquerdo eu sentia expulsando o fio.

Júnior Dutra, à Feed TV

Júnior disse ainda que tentou retornar ao consultório de Fernando Garbi, mas não recebeu atendimento adequado. "Ele dizia: 'não, isso não é o fio' e ainda disse que eu tinha uma doença de pele", desabafou.

O episódio levou o influenciador a denunciar o profissional. A advogada de Júnior, Joanne Anunciação, afirmou ao UOL que Fernando se apresenta como especialista em cirurgia da face, mesmo sem possuir formação em Medicina. O caso foi levado ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP).

Procurado pelo UOL, Fernando lamentou a morte do paciente e afirmou que o episódio não teria relação com o procedimento estético. "Avaliei tudo certinho e pedi exames. Algo estranho havia, mas não enxerguei relação com o procedimento", disse.