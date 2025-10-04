Topo

Entretenimento

Lindsay Lohan elege os quatro melhores filmes de todos os tempos

Lindsay Lohan - Reprodução/Facebook
Lindsay Lohan Imagem: Reprodução/Facebook
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

04/10/2025 05h30

Lindsay Lohan, 39, ficou mundialmente famosa em 1998, quando estrelou o remake de "Operação Cupido". Depois, se tornou estrela teen, lançou dois álbuns, e estrelou sucessos como "Meninas Malvadas" (2004) e "Sorte no Amor" (2006). Em entrevista ao Letterboxd, a atriz revelou quais são, em sua opinião, os quatro melhores filmes de todos os tempos.

'A Malvada' (1950)

"Bette Davis nesse filme? Você simplesmente não consegue tirar os olhos dela. É um daqueles filmes que jamais poderiam ser refeitos, porque já são perfeitos", disse Lindsay. O longa acompanha a trajetória de Eve Harrington (Anne Baxter), jovem ambiciosa que se aproxima da estrela da Broadway Margo Channing (Bette Davis). Aos poucos, conquista espaço até alcançar a fama. A narrativa em flashback revela sua ascensão e os bastidores do estrelato. Disponível no UOL Play.

Relacionadas

Tarantino elege os 12 melhores filmes da história; dois deles são comédias

Sem 'O Poderoso Chefão', Sofia Coppola elege 10 melhores filmes da história

Os 10 melhores filmes para o diretor brasileiro Karim Aïnouz; um é nacional

Cena de 'A Malvada' (1950) - Divulgação - Divulgação
Cena de 'A Malvada' (1950)
Imagem: Divulgação

'Cassino' (1995)

"Eu amo. Quer dizer, Sharon Stone em "Cassino"? e o figurino! O jeito como ela se veste e como domina a cena toda vez que aparece", afirmou Lindsay. A atriz também destacou sua admiração por Robert De Niro, ou melhor, pelo figurino dele. "Aquele terno rosa dele? meu Deus, eu amo aquele terno rosa". No filme de Martin Scorsese, os bastidores de Las Vegas nos anos 70 são expostos por meio de três personagens: um diretor de cassino (De Niro), uma garota de programa de luxo (Stone) e um gângster (Joe Pesci). Disponível no Prime Video.

Sharon Stone beija Robert De Niro no filme Cassino, de 1995 - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Sharon Stone beija Robert De Niro no filme 'Cassino', de 1995
Imagem: Reprodução/Instagram

'Podres de Ricos' (2018)

"Esse filme simplesmente me deixa feliz. Eu poderia assistir sem parar, de novo e de novo", declarou a atriz. A produção acompanha Rachel Chu (Constance Wu), professora que viaja para Singapura com o namorado Nick (Henry Golding). Lá, descobre que ele é herdeiro de uma das maiores fortunas da Ásia e um dos solteiros mais cobiçados. A revelação a coloca em conflito com a elite local e com a mãe de Nick, que desaprova o relacionamento. Dispponível no HBO Max.

Cena do filme "Podres de Ricos" - Reprodução - Reprodução
Cena do filme 'Podres de Ricos'
Imagem: Reprodução

'Uma Linda Mulher' (1990)

"Aquele vestido de bolinhas? Quando ela tira a peruca e revela os cachos ruivos, de roupão. E também a cena em que canta Prince na banheira", contou Lindsay. No clássico, Vivian (Julia Roberts), uma garota de programa de Los Angeles, é contratada por um milionário (Richard Gere) para acompanhá-lo em compromissos sociais. O contrato de uma semana se transforma em romance, em uma das histórias de amor mais populares do cinema. Disponível no Disney + e Mercado Play.

Julia Roberts e o ator Richard Gere em cena do filme 'Uma Linda Mulher' - Divulgação - Divulgação
Julia Roberts e o ator Richard Gere em cena do filme 'Uma Linda Mulher'
Imagem: Divulgação

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Gato Preto: Justiça rejeita pedido de segredo em investigação de acidente

Além do '007': veja o top 5 de séries de espionagem moderna

Em 'Steve', Murphy denuncia realidade de professores: 'Subvalorizados'

Lindsay Lohan elege os quatro melhores filmes de todos os tempos

'Voto de pobreza' e pedido de pix: por onde anda o galã Eduardo Tornaghi?

Após se queixar de dores, Yoná curte festa e revolta peões: 'Milagre'

Furto Famélico? Yoná explica termo após revolta em A Fazenda 2025

Gracyanne Barbosa compara corpo antes e depois da Dança dos Famosos

Metanol: A Fazenda 17 suspende bebidas destiladas de festa após casos

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 4/10 a 11/10

Dudu Camargo fala com maridos de peoas: 'Estão passando a mão em marmanjo'