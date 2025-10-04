Lindsay Lohan elege os quatro melhores filmes de todos os tempos

Lindsay Lohan, 39, ficou mundialmente famosa em 1998, quando estrelou o remake de "Operação Cupido". Depois, se tornou estrela teen, lançou dois álbuns, e estrelou sucessos como "Meninas Malvadas" (2004) e "Sorte no Amor" (2006). Em entrevista ao Letterboxd, a atriz revelou quais são, em sua opinião, os quatro melhores filmes de todos os tempos.

'A Malvada' (1950)

"Bette Davis nesse filme? Você simplesmente não consegue tirar os olhos dela. É um daqueles filmes que jamais poderiam ser refeitos, porque já são perfeitos", disse Lindsay. O longa acompanha a trajetória de Eve Harrington (Anne Baxter), jovem ambiciosa que se aproxima da estrela da Broadway Margo Channing (Bette Davis). Aos poucos, conquista espaço até alcançar a fama. A narrativa em flashback revela sua ascensão e os bastidores do estrelato. Disponível no UOL Play.

Cena de 'A Malvada' (1950) Imagem: Divulgação

'Cassino' (1995)

"Eu amo. Quer dizer, Sharon Stone em "Cassino"? e o figurino! O jeito como ela se veste e como domina a cena toda vez que aparece", afirmou Lindsay. A atriz também destacou sua admiração por Robert De Niro, ou melhor, pelo figurino dele. "Aquele terno rosa dele? meu Deus, eu amo aquele terno rosa". No filme de Martin Scorsese, os bastidores de Las Vegas nos anos 70 são expostos por meio de três personagens: um diretor de cassino (De Niro), uma garota de programa de luxo (Stone) e um gângster (Joe Pesci). Disponível no Prime Video.

Sharon Stone beija Robert De Niro no filme 'Cassino', de 1995 Imagem: Reprodução/Instagram

'Podres de Ricos' (2018)

"Esse filme simplesmente me deixa feliz. Eu poderia assistir sem parar, de novo e de novo", declarou a atriz. A produção acompanha Rachel Chu (Constance Wu), professora que viaja para Singapura com o namorado Nick (Henry Golding). Lá, descobre que ele é herdeiro de uma das maiores fortunas da Ásia e um dos solteiros mais cobiçados. A revelação a coloca em conflito com a elite local e com a mãe de Nick, que desaprova o relacionamento. Dispponível no HBO Max.

Cena do filme 'Podres de Ricos' Imagem: Reprodução

'Uma Linda Mulher' (1990)

"Aquele vestido de bolinhas? Quando ela tira a peruca e revela os cachos ruivos, de roupão. E também a cena em que canta Prince na banheira", contou Lindsay. No clássico, Vivian (Julia Roberts), uma garota de programa de Los Angeles, é contratada por um milionário (Richard Gere) para acompanhá-lo em compromissos sociais. O contrato de uma semana se transforma em romance, em uma das histórias de amor mais populares do cinema. Disponível no Disney + e Mercado Play.