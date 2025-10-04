Topo

Médico surpreende ao mostrar transformação no rosto de Gretchen

Médico mostra o antes e depois de Gretchen após procedimentos estéticos - Reprodução/Instagram
Colaboração para Splash, em Salvador

04/10/2025 11h18

O médico Igor Alves surpreendeu ao mostrar o resultado dos procedimentos estéticos no rosto de Gretchen, 66, ao longo dos anos.

O que aconteceu

O cirurgião compartilhou o antes e depois, e agradeceu a paciência de Gretchen com o seu trabalho. "Ela sempre foi o 'meme' mundial. Até que um dia ela teve confiança e paciência para chegar nesse resultado. Gretchen, obrigado por confiar no meu trabalho!"

Nos stories do Instagram, Gretchen explicou os procedimentos que fez e elogiou o médico. "Quando eu saí do Power Couple eu tinha emagrecido 10 kg e o meu rosto estava muito preenchido para o tamanho do meu peso."

O Dr.Igor fez duas hialuronidase, retirou todo o produto, colocou fios de colágeno e tirou gordura das minhas bochechas. Igor você é o melhor, o maior! Gretchen

A dançarina também rebateu as críticas e negou o uso de PMMA no rosto - tipo de preenchedor usado em procedimentos e que virou alvo de discussões. "Eu não tinha PMMA na bochecha, eu tinha no bigode chinês, não na bochecha e retiramos quando eu fiz o lip lift."

