Lady Gaga revela desejo de ser mãe: 'Meu próximo papel principal'

Lady Gaga, 39, revela desejo de ser mãe em entrevista ao "Late Show with Stephen Colbert".

O que aconteceu

Durante o episódio, o apresentador citou os sucessos da cantora, como "Nasce um Estrela" e "Wandinha". Em seguida, questionou seus próximos projetos de carreira.

Lady Gaga respondeu prontamente sobre maternidade. "Eu gostaria de fazer muitas coisas. […] Mas o que eu realmente quero é ser mãe. Espero que esse seja meu próximo papel principal".

A cantora também deu detalhes de seu relacionamento com Michael Polansky. "Ele é meu melhor amigo do mundo todo. É algo que nunca senti com ninguém antes".