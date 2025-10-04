Topo

Hungria apresenta 'evolução' e tem hemodiálise suspensa, diz boletim médico

O rapper Hungria está internado após passar mal por ingestão de bebida alcoólica
Colaboração para Splash, em Salvador

04/10/2025 12h16

O rapper Hungria, 34, internado desde a última quinta (2) após apresentar sintomas similares de intoxicação por metanol, teve a hemodiálise suspensa e está se recuperando bem, segundo informações do boletim médico divulgado pelo hospital DF Star, em Brasília.

O que aconteceu

A equipe médica informou que ele "segue internado na unidade de terapia intensiva." "Mantém boa evolução clínica, tendo sido suspensa a hemodiálise. O paciente segue em cuidados clínicos intensivos e sem previsão de alta."

Ontem, Hungria publicou uma foto no hospital para dizer aos fãs que está bem. Ele afirmou que está se recuperando da melhor forma possível.

Hoje meu coração é só gratidão! Agradeço primeiramente a Deus, que tem sido minha força e meu abrigo em todos os momentos. Sou profundamente grato a minha família, que não soltou a minha mão nem por um segundo, e a cada amigo e fã que dedicou uma oração, uma palavra de apoio e de carinho. A sexta-feira tem uma energia diferente. Caso sinta uma sede estranha, arrume um lugar seguro para tomar uma. Hungria

Hungria posta 1ª foto em hospital apos internação - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Hungria posta 1ª foto em hospital apos internação
Imagem: Reprodução/Instagram

A internação

Na última quinta (2), Hungria apresentou quadro de cefaleia, náusea, vômito, turvação visual e acidose metabólica, segundo o Hospital DF Star. Os sintomas apareceram após ele consumir vodca na casa de um amigo, em Brasília.

O cantor encontra-se sob cuidados médicos após a suspeita de ter ingerido bebida adulterada, em situação que remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo.Equipe do artista

Equipe do cantor também anunciou o adiamento de shows. "Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente", diz trecho de comunicado.

Gustavo da Hungria Neves, ou ''Hungria Hip Hop'', começou a viralizar na internet aos 14 anos. Com mais de 12,1 milhões de seguidores no Instagram, o músico soma hits nacionais.

