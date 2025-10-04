Gretchen detona quem critica sua aparência: 'Recalcadas e frustradas'

Gretchen, 66, usou as redes sociais para rebater comentários negativos sobre sua aparência.

O que aconteceu

A cantora publicou um vídeo em tom de desabafo, direcionando o recado a quem critica seus procedimentos estéticos. "Mulheres recalcadas e frustradas desse país, vocês não aprendem, né? Quanto mais vocês falam de mim, mais eu fico linda, mais eu fico gostosa, mais eu me cuido, mais eu tenho pique para ficar um luxo", afirmou.

Em seguida, Gretchen deixou claro que não dá espaço para comentários ofensivos. "Seus comentários só servem para eu bloquear e excluir. Isso é exatamente para você não ter o problema diário de me ver, essa tristeza de poder entrar em contato com a minha beleza todos os dias. Então eu te ajudo: te bloqueio, te excluo e você não precisa mais me acompanhar", completou.

Nos últimos meses, a "Rainha do Rebolado" vem compartilhando com os seguidores os resultados de novos procedimentos. Além de PMMA (Polimetilmetacrilato) nos glúteos, Gretchen passou por mudanças no rosto após emagrecer 10 kg, o que a motivou a harmonizar novamente. A artista comentou sobre o procedimento realizado pelo médico. "Fez duas hialuronidase, retirou todo o produto, colocou fios de colágeno e tirou gordura das minhas bochechas", explicou.