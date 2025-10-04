Topo

Entretenimento

Gretchen detona quem critica sua aparência: 'Recalcadas e frustradas'

Gretchen faz desabafo nas redes sociais - Reprodução/Instagram
Gretchen faz desabafo nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

04/10/2025 16h21

Gretchen, 66, usou as redes sociais para rebater comentários negativos sobre sua aparência.

O que aconteceu

A cantora publicou um vídeo em tom de desabafo, direcionando o recado a quem critica seus procedimentos estéticos. "Mulheres recalcadas e frustradas desse país, vocês não aprendem, né? Quanto mais vocês falam de mim, mais eu fico linda, mais eu fico gostosa, mais eu me cuido, mais eu tenho pique para ficar um luxo", afirmou.

Em seguida, Gretchen deixou claro que não dá espaço para comentários ofensivos. "Seus comentários só servem para eu bloquear e excluir. Isso é exatamente para você não ter o problema diário de me ver, essa tristeza de poder entrar em contato com a minha beleza todos os dias. Então eu te ajudo: te bloqueio, te excluo e você não precisa mais me acompanhar", completou.

Nos últimos meses, a "Rainha do Rebolado" vem compartilhando com os seguidores os resultados de novos procedimentos. Além de PMMA (Polimetilmetacrilato) nos glúteos, Gretchen passou por mudanças no rosto após emagrecer 10 kg, o que a motivou a harmonizar novamente. A artista comentou sobre o procedimento realizado pelo médico. "Fez duas hialuronidase, retirou todo o produto, colocou fios de colágeno e tirou gordura das minhas bochechas", explicou.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Virginia vai a jogo do Real e posa com camisa assinada por Vini: 'Carinho'

Gretchen detona quem critica sua aparência: 'Recalcadas e frustradas'

Galisteu revela data de série sobre vida com Senna: 'Merece ser contada'

Patricia Abravanel tem carro roubado nos EUA no dia do aniversário: Tem que ser com emoção

Hermes apresenta sutiãs de couro e seda acolchoada na passarela de Paris

Rapper Hungria tem boa evolução e hemodiálise é suspensa

Patrícia Abravanel tem carro roubado em seu aniversário: 'Com emoção'

Viviane Araújo desabafa sobre críticas etaristas de mulheres: 'Me chateou'

Zezé di Camargo se declara a Graciele: 'O que eu mais precisava na vida'

Lady Gaga revela desejo de ser mãe: 'Meu próximo papel principal'

'A Fazenda': Briga acalorada durante madrugada faz seguranças entrarem no programa