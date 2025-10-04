Gato Preto: Justiça rejeita pedido de segredo em investigação de acidente

Topo

Justiça rejeita pedido de segredo em investigação de acidente Imagem: Reprodução/Instagram
A Justiça de São Paulo rejeitou pedido de segredo apresentado pela defesa de Gato Preto em processo que apura a responsabilidade do rapaz em acidente com carro de luxo. Ele responde por tentativa de homicídio.

O que aconteceu

Juíza Fernanda Oliveira Silva argumentou que o influenciador é uma figura pública e, por isso, não concedeu o benefício. A decisão foi confirmada por Splash em consulta ao sistema do TJ-SP.

Procurada pela reportagem, a defesa informou que "possui entendimento distinto" do TJ. A advogada Mayara Rodrigues ressaltou que "está atuando com total empenho para alcançar a melhor solução para o caso".

Dias antes, a Justiça acatou um pedido do Ministério Público de SP e alterou a acusação contra o famoso de lesão corporal por tentativa de homicídio. O caso foi transferido da Vara Criminal para a Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri.

Segundo a promotora Ana Paola Ferrari Ambra, que assina o pedido, Gato Preto assumiu o risco de matar. A manifestação destaca que, conforme apontou o laudo toxicológico do Instituto Médico Legal (IML), o influenciador dirigia sob o efeito de álcool e substâncias ilícitas no momento da colisão.

O acidente e a prisão

Gato Preto - Obtida pelo UOL - Obtida pelo UOL
Foto mostra como ficou o Porsche do influencer Gato Preto após colisão em SP
Imagem: Obtida pelo UOL

Influenciador digital se envolveu em acidente de trânsito na manhã do dia 20 de agosto, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o Porsche do influenciador ultrapassou um sinal vermelho em alta velocidade e colidiu violentamente contra um HB20, que era ocupado por pai e filho.

Uma das vítimas, um jovem de 20 anos que estava no banco do passageiro do HB20, sofreu uma fratura na mandíbula e precisou ser hospitalizado. O pai dele, que conduzia o veículo, relatou em entrevista que, após o acidente, foi ameaçado de forma agressiva pelo influenciador. "Ele disse que ia me bater", afirmou a vítima, em entrevista à Globo.

Gato Preto, que estava acompanhado da também influenciadora Bia Miranda, deixou o local sem prestar socorro às vítimas. Ele justificou a fuga alegando a presença de pessoas filmando a cena, embora tenha afirmado que acolheu as vítimas inicialmente.

Horas depois, Gato Preto foi localizado e preso em seu apartamento. No local, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi conduzido à delegacia, sendo liberado depois.

