Gato Preto: Justiça rejeita pedido de segredo em investigação de acidente
A Justiça de São Paulo rejeitou pedido de segredo apresentado pela defesa de Gato Preto em processo que apura a responsabilidade do rapaz em acidente com carro de luxo. Ele responde por tentativa de homicídio.
O que aconteceu
Juíza Fernanda Oliveira Silva argumentou que o influenciador é uma figura pública e, por isso, não concedeu o benefício. A decisão foi confirmada por Splash em consulta ao sistema do TJ-SP.
Procurada pela reportagem, a defesa informou que "possui entendimento distinto" do TJ. A advogada Mayara Rodrigues ressaltou que "está atuando com total empenho para alcançar a melhor solução para o caso".
Dias antes, a Justiça acatou um pedido do Ministério Público de SP e alterou a acusação contra o famoso de lesão corporal por tentativa de homicídio. O caso foi transferido da Vara Criminal para a Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri.
Segundo a promotora Ana Paola Ferrari Ambra, que assina o pedido, Gato Preto assumiu o risco de matar. A manifestação destaca que, conforme apontou o laudo toxicológico do Instituto Médico Legal (IML), o influenciador dirigia sob o efeito de álcool e substâncias ilícitas no momento da colisão.
O acidente e a prisão
Influenciador digital se envolveu em acidente de trânsito na manhã do dia 20 de agosto, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o Porsche do influenciador ultrapassou um sinal vermelho em alta velocidade e colidiu violentamente contra um HB20, que era ocupado por pai e filho.
Uma das vítimas, um jovem de 20 anos que estava no banco do passageiro do HB20, sofreu uma fratura na mandíbula e precisou ser hospitalizado. O pai dele, que conduzia o veículo, relatou em entrevista que, após o acidente, foi ameaçado de forma agressiva pelo influenciador. "Ele disse que ia me bater", afirmou a vítima, em entrevista à Globo.
Gato Preto, que estava acompanhado da também influenciadora Bia Miranda, deixou o local sem prestar socorro às vítimas. Ele justificou a fuga alegando a presença de pessoas filmando a cena, embora tenha afirmado que acolheu as vítimas inicialmente.
Horas depois, Gato Preto foi localizado e preso em seu apartamento. No local, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi conduzido à delegacia, sendo liberado depois.