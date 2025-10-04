Galisteu anuncia data de série sobre romance com Senna: 'Depois de 30 anos'

Adriane Galisteu, 52, anunciou data da série sobre romance com Ayrton Senna em suas redes sociais.

O que aconteceu

Em seu perfil do Instagram, a apresentadora celebrou o lançamento da série Meu Ayrton por Adriane Galisteu. A data de estreia está marcada para o dia 6 de novembro.

Produzida pela HBO Max, a série documental contará o relacionamento dos dois em 1990. "Depois de 30 anos, esta história também merece ser contada. HBO Max 6/11", escreveu Adriane.

Além disso, a produção terá depoimentos de amigos e personalidades que fizeram parte dos últimos anos do piloto. João Wainer é o diretor da série.