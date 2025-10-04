Topo

Entretenimento

Galisteu anuncia data de série sobre romance com Senna: 'Depois de 30 anos'

Adriane Galisteu celebra lançamento da série sobre história com Ayrton Senna - Reprodução/Instagram
Adriane Galisteu celebra lançamento da série sobre história com Ayrton Senna Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

04/10/2025 16h17Atualizada em 04/10/2025 16h17

Adriane Galisteu, 52, anunciou data da série sobre romance com Ayrton Senna em suas redes sociais.

O que aconteceu

Em seu perfil do Instagram, a apresentadora celebrou o lançamento da série Meu Ayrton por Adriane Galisteu. A data de estreia está marcada para o dia 6 de novembro.

Produzida pela HBO Max, a série documental contará o relacionamento dos dois em 1990. "Depois de 30 anos, esta história também merece ser contada. HBO Max 6/11", escreveu Adriane.

Além disso, a produção terá depoimentos de amigos e personalidades que fizeram parte dos últimos anos do piloto. João Wainer é o diretor da série.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Galisteu anuncia data de série sobre romance com Senna: 'Depois de 30 anos'

Patricia Abravanel tem carro roubado nos EUA no dia do aniversário: Tem que ser com emoção

Hermes apresenta sutiãs de couro e seda acolchoada na passarela de Paris

Rapper Hungria tem boa evolução e hemodiálise é suspensa

Patrícia Abravanel tem carro roubado em seu aniversário: 'Com emoção'

Viviane Araújo desabafa sobre críticas etaristas de mulheres: 'Me chateou'

Zezé di Camargo se declara a Graciele: 'O que eu mais precisava na vida'

Lady Gaga revela desejo de ser mãe: 'Meu próximo papel principal'

'A Fazenda': Briga acalorada durante madrugada faz seguranças entrarem no programa

Hungria apresenta 'evolução' e tem hemodiálise suspensa, diz boletim médico

Poliana Rocha, mulher de Leonardo, se pronuncia após caso de menino 'adotado' e 'devolvido'