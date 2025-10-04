Filhas de Zé Felipe reagem ao verem pai em clipe com Ana Castela

Um vídeo publicado pelo sertanejo Zé Felipe mostrou a reação das filhas, Maria Flor e Maria Alice, ao verem o pai ao lado da cantora Ana Castela. Em meio a rumores de romance, os cantores lançaram uma música em parceria, Sua Boca Mente, na última quinta, 2.

A faixa é uma versão de Youre Still the One, de 1997, da canadense Shania Twain. Os dois lançaram o clipe na sexta, 3.

Zé havia feito a postagem para celebrar o lançamento do vídeo. O registro não mostra as filhas do sertanejo, mas é possível ouvi-las ao fundo. "Quem é essa?", perguntou Maria Alice logo no início. "É a Ana Castela", respondeu Maria Flor.

Zé e Ana não assumiram publicamente um relacionamento, mas têm publicado diversos momentos juntos nas redes sociais. Em maio, o sertanejo anunciou o divórcio da influenciadora Virginia, com quem foi casado por quatro anos.