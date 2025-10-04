Festa termina em briga e ninjas invadem A Fazenda 17 para separar peões

A produção de A Fazenda 2025 (Record) precisou intervir em uma briga envolvendo Wallas e Shia após o final da terceira festa do programa, que aconteceu ontem.

O que aconteceu

Tudo começou quando Guilherme discutiu com Carol no quarto da sede após a peoa reclamar que tinham mexido nas coisas dela. Carol e Kathy bateram panela em protesto contra os peões.

"É palhaçada, desrespeito tirar o negócio aqui e fazer gracinha com a gente", disparou Carol. "Não tenho namorado rico, não. Bate o sino e vai pra casa. Você é do Job!", rebateu Guilherme.

A Fazenda 2025: Carol e Guilherme discutem no quarto da sede Imagem: Reprodução/Playplus

Carol não gostou e foi tirar satisfações com o peão. "Você falou que eu sou do job? Você consegue provar? Que job é esse, Gui?"

Guilherme questionou se Carol gostava de trabalhar e ela disparou: "Ele tá me chamando de prostituta na minha cara."

Carol foi acalmada pelos peões, enquanto Shia reclamava no closet sobre eles terem sido trancados na sede. Wallas entrou no cômodo, entendeu que Shia estava falando algo sobre as mulheres da casa e a briga entre eles começou.

A Fazenda 2025: Produção aparece para separa Shia e Wallas Imagem: Reprodução/Playplus

Matheus e Nizam tentaram separar os peões quando os ninjas entraram na sede. Wallas disse que escutou o Shia falando: "Eu dou um soco em dez pessoas que não são capazes de me dar um"

Shia foi chamado pela produção e Creo tentou defender o amigo. "Se o Shia sai, eu sou expulso dessa porr*. Você [Matheus] está na minha lista, seu playboyzinho."

Minutos depois, Shia voltou da despensa em silêncio e se dirigiu até o quarto. "Vou dormir, desculpa", disse para alguns aliados que estavam na sala.

A Fazenda 2025: Shia pede desculpas aos aliados após briga Imagem: Reprodução/Playplus

Vale lembrar que a equipe do programa suspendeu as bebidas destiladas após os casos recentes de infecção por metanol. Diretor do programa, Rodrigo Carelli confirmou a informação em seu perfil no X.