'Êta Mundo Melhor!' hoje (4): veja resumo do capítulo deste sábado

Paixão (Henrique Pagnoncelli) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Divulgação/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

04/10/2025 08h30

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (4) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Todos repercutem a notícia sobre o desaparecimento de Estela nas águas da lagoa. Quitéria insinua a Celso que Sandra pode estar por perto. Aladim apoia Anabela. Candinho implora o perdão de Dita, e Zulma chega. Medeia descobre que a tia de Zé dos Porcos é, na verdade, Asdrúbal em mais um disfarce. Paixão tem alta, e Lúcio comenta com o amigo que duvida da regeneração de Ernesto. Olga confessa a Tamires que rouba Araújo. Dita confronta Ernesto sobre o sumiço de Estela.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

'Êta Mundo Melhor!' hoje (4): veja resumo do capítulo deste sábado

