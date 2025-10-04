Em 'Steve', Murphy denuncia realidade de professores: 'Subvalorizados'

"Steve", novo filme da Netflix, usa o entretenimento para dar voz à resiliência educacional e juventude vulnerável. O drama, dirigido por Tim Mielants, foi aclamado no Festival de Toronto e serve como um estudo sobre os desafios do sistema de ensino alternativo britânico nos anos 1990. O protagonista também chama atenção do público e pode ser considerado uma credencial de sucesso: é Cillian Murphy, vencedor do Oscar de melhor ator em 2024 por "Oppenheimer".

Ambientado em uma escola britânica para jovens problemáticos nos anos 1990, "Steve" acompanha o diretor que dá nome ao filme e seus alunos ao longo de somente um dia em suas vidas, enquanto lutam para descobrir como existir no mundo. Ao decorrer da narrativa, uma coisa se torna clara: eles não conseguem fazer isso sozinhos. A melhor — e única — maneira de seguir em frente é pela comunidade e pelo cuidado. Assim, a premissa do longa se revela em um diálogo crucial: "Você não está sozinho, Shy", diz Steve (Murphy) ao seu aluno. "Essa é toda a questão."

Baseado no livro "Shy", a gênese do projeto, como revelado por Cillian Murphy em coletiva de imprensa na qual Splash esteve presente, veio de uma amizade e de uma colaboração criativa com Max Porter, autor da obra e roteirista do filme.

"Max e eu somos bons amigos. Max teve a ideia de adaptar o livro, mas mais do que adaptar o livro, ele queria adaptar o mundo do livro", explicou o ator, detalhando a fusão das perspectivas do jovem Shy (Jay Lycurgo) e de Steve (Cillian Murphy), um personagem secundário no romance original. "Eles estão meio que orbitando um ao outro, cada um tentando alcançar o outro, e não conseguem, ao longo de 24 horas".

Para Murphy, que vem de uma família de professores, o papel foi um despertar sobre a realidade educacional.

Senti uma responsabilidade enorme para com aquela comunidade que faz esse trabalho todos os dias. Eles são mal pagos, subvalorizados, mas estão lá se segurando, fazendo o melhor trabalho possível.

O ator foi categórico sobre sua abordagem de atuação. "Quis ser o mais verdeiro e honesto possível na representação. Não para endeusar o personagem, nem para torná-lo um vilão, mas para mostrar que essas pessoas — professores, cuidadores, assistentes sociais — também estão lutando. Tudo vem do melhor lugar possível, tudo é feito com amor. É uma vocação, não somente um trabalho."

Só comecei a refletir realmente sobre o trabalho dos meus pais quando começamos este projeto. Eles lidavam com adolescentes o dia todo, com todas aquelas emoções e energias na sala de aula, e depois voltavam para casa e lidavam com nós quatro. Meu respeito por eles cresceu massivamente com este projeto.

O ator ainda citou um professor que foi fundamental em sua formação. "Tive um professor de inglês, quando tinha uns 15 anos, que realmente abriu o potencial do teatro e da poesia para mim. Ele tornou Shakespeare real e vital. Esse tipo de professor é transforma a vida da gente.

Sobre seu relacionamento profissional com Tim Mielants, com quem ele já havia trabalhado em "Pequenas Coisas Como Estas" Murphy foi caloroso. "Adoro trabalhar com ele. Me sinto muito seguro e cuidado. Ele coloca a atuação no centro do filme, e isso é mágico. Ter alguém tão visualmente experimental e talentoso é um presente."

Os pais de Cillian Murphy eram professores e foram inspiração para ator em 'Steve' Imagem: Robert Viglasky/Netflix

Camada pessoal

A adaptação do best-seller "Shy" para um longa-metragem teve uma camada profundamente pessoal. O diretor Tim Mielants revelou que a estrutura não convencional do livro - de se passar em uma janela de tempo de somente 24 horas - inicialmente o desafiou: "Eu disse para Cillian e Alan [Moloney, produtor], 'Preciso processar isso porque não sei como fazer'". Foi ao revisitar vídeos caseiros dos anos 1990, em um esforço para reconectar com seu pai que desenvolveu Alzheimer e com a memória de um irmão morto, que Mielants encontrou o coração do filme.

Senti uma espécie de gravidade emocional ali, que poderia ser a alma do filme.

Intensivo de atuação

O processo com os jovens atores, muitos deles estreantes, foi bastante trabalhoso: foram cerca de 3.500 analisados. Ao decidir o elenco, Mielants implementou um "intensivo" de duas semanas com exercícios do método Stanislavski, onde o primeiro dia foi dedicado somente a conversas profundas sobre as conexões entre cada um dos garotos. "O que realmente levou às grandes atuações foi pedir que falassem sobre suas próprias vidas. Eles tinham que trazer fotos importantes de suas vidas como ponto de partida".

O mais bonito desse projeto é que eles não interpretaram, eles se tornaram os personagens.

"Steve" se mostra, nas palavras de seu próprio diretor, uma "carta de amor aos anos 1990" e aos filmes da época. Mas, como ficou claro durante a coletiva, é, antes de tudo, uma carta de amor aos educadores, aos jovens em conflito e à complexidade de se conectar com o outro. É um projeto que, como resumiu Cillian Murphy, todos podem se conectar. "Essas histórias de professor e aluno ressoam porque, se temos sorte, todos nós tivemos uma dessas experiências", conclui.