Adeus, Heleninha? Celina encontra carta triste e mata charada em Vale Tudo
O que acontece com Heleninha (Paolla Oliveira) em "Vale Tudo"? Veja os detalhes das cenas deste sábado (4).
O que vai acontecer
Celina (Malu Galli) encontra a carta de Heleninha na galeria e deduz que a sobrinha pode atentar contra sua vida. A pintora realmente pensará em acabar com tudo, afinal, estará remoendo todas as mentiras que Odete (Debora Bloch) a fez acreditar por tantos anos.
Na segunda (6) ela ressurge, viva, mas em um estado deplorável. Ela terá tido uma recaída ao álcool e não terá retornado à mansão dos Roitman até então. Quando volta, é amparada pela tia.
Nos capítulos finais, Heleninha deve ser considerada uma das suspeitas da morte de Odete. Ela aparecerá nas câmeras de segurança do Copacabana Palace indo ao quarto da mãe.
Ainda neste sábado, Fátima fica apavorada ao ser deixada por Odete em uma fábrica abandonada, na companhia de um homem chamado Celso. Raquel e Poliana decidem ir atrás de Maria de Fátima. Maria de Fátima vê que Celso pegou Raquel e Poliana como reféns. Ivan consegue golpear Celso, que cai desfalecido.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.