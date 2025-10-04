Topo

Bruna Biancardi nega investimento de R$ 4 milhões em festa de Mavie

Bruna Biancardi desmente rumores de orçamento de R$ 4 milhões em festa de Mavie Imagem: Reprodução/Instagram
Colaboração para Splash, em São Paulo

04/10/2025 10h26Atualizada em 04/10/2025 10h26

Bruna Biancardi desmentiu investimento de R$ 4 milhões em festa de Mavie, sua filha com Neymar Jr. em suas redes sociais.

O que aconteceu

Em seus stories do Instagram, a influenciadora foi questionada sobre o valor da festa. Ela respondeu e ironizou as informações.

Bruna abriu uma caixinha de perguntas para tirar dúvidas sobre a festa. O seguidor perguntou "É verdade que gastaram R$ 4 milhões?".

Biancardi também negou que os balões da festa vieram da Europa. "Obviamente não, gente! E também é mentira que os balões vieram da Europa. Parem de acreditar nessas coisas que inventam — credibilidade zero! E os outros lugares ainda replicam".

Na última quinta-feira, Bruna Biancardi e Neymar Jr. celebraram o aniversário de 2 anos da filha. A festa ocorreu em São Vicente, no litoral de São Paulo.

