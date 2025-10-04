Topo

Entretenimento

'A Fazenda': Briga acalorada durante madrugada faz seguranças entrarem no programa

São Paulo

04/10/2025 13h06

Uma briga acalorada envolveu participantes e os seguranças do reality A Fazenda na madrugada de sexta-feira, 3. No dia, os peões tiveram mais uma festa no programa.

A discussão envolveu o ator Shia Phoenix e o cantor Wallas Arrais. Pouco antes, Wallas havia se irritado com falas de Shia, que considerou agressivas contra ele e outros colegas. O ator negou que estivesse falando dele.

O debate escalonou e os dois deram indícios de que iniciariam uma briga física, o que acionou a equipe de segurança do reality. Shia chegou a se ausentar da sede por alguns instantes antes de retornar ao programa.

A festa da sexta não contou com a distribuição de destilados devido aos recentes casos de intoxicação por metanol no Brasil. A produção do programa ofereceu apenas vinho, cerveja e bebidas não alcoólicas aos participantes. Ao todo, há 127 casos notificados de intoxicação no País, entre suspeitos e confirmados.

