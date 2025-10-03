Topo

Victoria Beckham leva vestidos curtos e joviais à Semana de Moda de Paris

03/10/2025 21h04

Por Mimosa Spencer

PARIS (Reuters) - Victoria Beckham mostrou uma coleção de vestidos curtos, ternos amplos e jaquetas de couro macias com bordas enrugadas para o desfile de primavera-verão de sua marca homônima, realizado nesta sexta-feira na abadia Val-de-Grace, do século 17, em Paris.

Os convidados chegaram após o anoitecer, atravessando paralelepípedos molhados pela chuva para chegar aos claustros internos.

As modelos desfilaram pelos corredores em arco com sapatos de bico fino, exibindo vestidos assimétricos e bainhas irregulares, com o tecido algumas vezes amontoado, e outras coberto com uma camada de tinta spray.

As calças vieram com cintura baixa, presas com cintos finos e combinadas com blusas abertas na frente, enquanto os paletós apresentavam formas geométricas, sem lapelas.

As bolsas incluíram uma mala de viagem espaçosa, uma bolsa de câmera estruturada e uma que lembrava um acordeão.

Nas notas escritas do desfile, a marca descreveu a coleção como uma "adaptação abstrata do guarda-roupa da maioridade", observando que Beckham passou um tempo revendo fotos de si mesma quando era uma jovem adulta.

A Paris Fashion Week, que vai até 7 de outubro, apresenta grandes marcas, como Louis Vuitton, Dior, Chanel, Saint Laurent e Hermes.

Esta temporada apresentou um número recorde de estreias de estilistas, já que as marcas de todo o setor buscam reinícios criativos para despertar o interesse de compradores cansados da inflação.

(Reportagem de Mimosa Spencer)

