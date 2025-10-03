Topo

Entretenimento

Vida nova: veja fotos das últimas cenas de Afonso e Solange em 'Vale Tudo'

Humberto Carrão e Alice Wegmann gravando últimas cenas de "Vale Tudo" - André Freitas/AgNews
Humberto Carrão e Alice Wegmann gravando últimas cenas de 'Vale Tudo' Imagem: André Freitas/AgNews
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

03/10/2025 14h46

"Vale Tudo" está concluindo suas gravações nos Estúdios Globo e em locações externas do Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira (3), a equipe se reuniu na Praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio para filmar o.desfecho de Afonso (Humberto Carrão) e Solange (Alice Wegmann).

Final feliz e superação

No roteiro, Afonso surge ao lado de Solange e dos filhos gêmeos. Depois de uma dura luta contra a leucemia, o personagem conquista a cura e encerra sua trajetória ao lado da amada. Nas fotos, o ator Humberto Carrão surge já com os cabelos crescidos - atualmente, para ficar careca, ele enfrenta um processo que dura cerca de duas horas.

Leonardo (Guilherme Magon) será o doador de medula para Afonso. Compatível com o irmão, o rapaz terá uma piora em seu estado de saúde, mas se recuperará a tempo de fazer o transplante.

A cena também terá a presença de Sardinha (Lucas Leto), parceiro inseparável de Solange. O momento à beira-mar simboliza a despedida dos personagens e promete emocionar os fãs da novela.

Alice Wegmann e Humberto Carrão em últimas cenas de 'Vale Tudo' - Andre Freitas/AgNews - Andre Freitas/AgNews
Alice Wegmann e Humberto Carrão no final de 'Vale Tudo'; Afonso e Solange estarão com os filhos gêmeos na praia
Imagem: Andre Freitas/AgNews

Lucas Leto em suas últimas cenas de 'Vale Tudo' - André Freitas/AgNews - André Freitas/AgNews
Sardinha (Lucas Leto) estará nas cenas finais de Afonso e Solange em 'Vale Tudo'
Imagem: André Freitas/AgNews

O fim da novela está marcado para o dia 17 de outubro. Antes disso, o público acompanhará a aguardada morte de Odete Roitman (Débora Bloch), prevista para ir ao ar na segunda-feira (6). A Globo aposta que a cena histórica deve parar o país e render à novela o recorde de audiência da temporada.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

