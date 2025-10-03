Topo

'Vale Tudo' hoje (3): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Heleninha (Paolla Oliveira) em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Heleninha (Paolla Oliveira) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
03/10/2025 09h20

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (3) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Heleninha escreve uma carta à mão e coloca embaixo da porta da galeria. Fátima posta um vídeo em seu perfil, avisando a seus seguidores que deixou um recado dentro de um envelope, para ser lido caso ela não apareça mais nas redes sociais. Estéban fica ao lado de Celina. Heleninha avisa a Celina que está bebendo. Maria de Fátima chantageia Odete. Renato sai à procura de Heleninha. Raquel permite que Maria de Fátima fique em sua casa. Odete marca um encontro com Maria de Fátima, e Ivan e Raquel se preocupam.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

