'Vou matar Odete Roitman!': atriz revela bastidores de crime em Vale Tudo

A sequência da morte de Ana Clara em Vale Tudo mobilizou elenco e público. A atriz Samantha Jones contou os bastidores no Central Splash, do Canal UOL, e revelou que o desfecho surpreendeu até sua família - e a gravação levou três dias.

Samantha relata que recebeu a notícia do destino de Ana Clara de forma inesperada, enquanto se preparava para gravar. Ela conta que não conseguiu ler o roteiro inteiro de imediato e só entendeu o fim da personagem ao conversar com colegas.

Quem me falou foi a tia Celina [Malu Galli]. A gente tava maquiando, e gente recebe a novela por blocos. E aí a gente recebe assim uma semana, mais ou menos. E eu já tinha lido um monte de coisa, mas não consegui ler tudo de um dia pro outro. Daí tô eu maquiando, tia Celina chega e fala assim, 'você viu?'. Aí eu entendi. Eu já tinha lido o trechinho da Maria de Fátima, que ela fala com a Maria de Fátima, a Odete que me deu um tiro, só que eu não sabia o que acontecia, né? Aí eu entendi tudo.

Samantha Jones

A gravação da morte envolveu efeitos especiais e diversos personagens. Samantha destaca que a equipe aproveitou o tempo extenso no set para registrar diferentes ângulos das cenas, compartilhando vídeos dos bastidores nas redes sociais.

Foram três dias de gravação dessa morte. Porque teve a Odete chegando e atirando. Teve ela ligando pra Maria de Fátima. Teve os policiais... Então, foram três dias. de gravação dessa sequência. Por isso que eu consegui, inclusive, fazer um videozinho, eu consegui fazer um reel, que eu nunca filmo, eu nunca estou com o celular ali também, eu gosto de ficar mais concentradinha, mas nesse dia eu falei, 'que é isso gente, eu vou ter tanto tempo que eu vou gravar'. Então várias pessoas gravavam de vários ângulos, foi divertido isso, porque eu consegui fazer um vídeo que tem um ensaio, um vídeo que tem a galera dos efeitos especiais. Foi bastante tempo.

Samantha Jones

A atriz lembra que familiares ficaram incrédulos ao ver Ana Clara morrer. Ela revela que o mistério em torno do fim da personagem alimentou debates entre fãs e até dúvidas sobre o desfecho.

Cara, eu torcia muito porque meu pai, quando descobriu, ele não acreditou nem quando ele viu a Ana Clara lá no tapete. Ele mandou uma mensagem e falou assim, 'não, fale sério, fale sério, ela morreu mesmo'. Então tava todo mundo torcendo muito pra isso na minha família, meus amigos. 'Vai lá, acho que é você que vai matar a Odete'. E aí eu fiquei nessa. Falei, 'vou matar a Odete Roitman', mas não foi dessa vez.

Samantha Jones

Sobre o processo criativo, Samantha afirma que buscou referências no remake, mas preferiu construir uma Ana Clara própria. Ela destaca o apoio do elenco e a experiência de contracenar com nomes como Teca Pereira e Débora.

Eu não assisti à novela inteira. Eu assisti a poucas novelas inteiras. Mas a minha mãe e a minha dinda são fãs mesmo de Vale Tudo. Então, eu tive algumas referências de cena ou da história mesmo. Minha mãe me contou a história antes. Mas a construção da Ana Clara é toda nova, então me permiti não ter tanta referência.

Samantha Jones

