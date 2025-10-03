Topo

Entretenimento

Ticiane Pinheiro está no elenco de 'Terra Nostra', mas nem todos perceberam

Ticiane Pinheiro no começo da carreira e atualmente - Reprodução
Ticiane Pinheiro no começo da carreira e atualmente Imagem: Reprodução
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

03/10/2025 05h30

Ticiane Pinheiro, 49, começou a carreira na TV como apresentadora ainda criança, mas também iniciou uma trajetória na dramaturgia. "Terra Nostra", trama de 1999 reexibida hoje na faixa Edição Especial, é um dos trabalhos que compõem seu currículo.

Começo na infância

Ticiane Pinheiro começou na TV muito cedo. Em 1984, com apenas oito anos, estreou como apresentadora do "TV Criança", na Band, ao lado da jornalista Sandra Annenberg.

Dois anos depois, em 1986, se transferiu para a Rede Globo. Lá, passou a comandar o programa "Balão Mágico", após a saída de alguns apresentadores. Ficou no ar por seis meses, até o fim da atração. No mesmo ano, retornou ao TV Criança, onde permaneceu até 1989.

Ticiane Pinheiro com Angélica e Rodrigo Faro no começo da carreira - Divulgação - Divulgação
Ticiane Pinheiro com Angélica e Rodrigo Faro no começo da carreira
Imagem: Divulgação

Também em 1989, estreou como atriz na novela "Kananga do Japão", exibida na Manchete. Na trama, aos 13 anos, interpretou Talita, uma jovem explorada em um bordel. A personagem levantava discussões sobre pedofilia e prostituição infantil. Logo em seguida, fez uma participação especial no seriado "Fronteiras do Desconhecido".

Aos 14 anos, em 1990, assinou contrato com a Ford Models e se mudou para a Itália. Atuou como modelo internacional em Londres e Paris. Desfilou para marcas como Dolce & Gabbana e Gucci, além de estampar a revista Vogue.

Mais experiências como atriz

De volta ao Brasil, em 1997, Ticiane Pinheiro passou nos testes para a terceira temporada do seriado infantil "Caça Talentos". Na atração protagonizada por Angélica, 51, ela interpretava a vilã Agatha.

Dois anos depois, surgiu em "Terra Nostra", no elenco de apoio, como a garçonete Nina. Não há registros em imagem da personagem, que era uma das imigrantes italianas.

Ticiane Pinheiro como Iara no 'Sítio Pica-pau Amarelo' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Ticiane Pinheiro como Iara no 'Sítio Pica-pau Amarelo'
Imagem: Reprodução/Globo

Em 2002, entrou para o elenco do 'Sítio do Picapau Amarelo, onde interpretou a sereia Iara, assumindo o papel no lugar de Dani Valente. Em 2005, fez uma participação na novela "Prova de Amor", dando vida à golpista Maria Dulce.

Em 2006, Ticiane Pinheiro integrou o elenco da novela "Cidadão Brasileiro". Ela deu vida a Cláudia, uma hippie engajada na luta contra a ditadura militar. Três anos depois, em 2009, entrou para o elenco fixo do sitcom "Louca Família", onde interpretou Dina, uma mulher fogosa que enfrentava uma gravidez sem saber quem era o pai do bebê, e a mal-humorada Leonora.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

História real de Ed Gein que vestia pele humana e fazia objetos com crânios

Separação de Kidman e Piovani elogiando Cíntia marcam fofocas da semana

Ticiane Pinheiro está no elenco de 'Terra Nostra', mas nem todos perceberam

Bárbara Saryne: 'Deuses do reality show estão trabalhando em A Fazenda'

Dudu Camargo teoriza eliminação de Renata de A Fazenda: 'Não vetou a Ray'

A Fazenda 2025: Renata Müller é a segunda eliminada, com 18,96% dos votos

Estrela da Casa: conheça os finalistas da segunda edição do reality

Débora Bloch inicia despedida de 'Vale Tudo': 'Obrigada, família Roitman'

'Ele acordou com gosto de gasolina na boca', diz irmã de Hungria

Dudu Camargo sobre Belo: 'Deve tá adorando a Rayane não tá infernizando'

Filho de Gugu posa sem camisa e exibe tanquinho: 'Gostando dos resultados'