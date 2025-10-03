Topo

Entretenimento

Taylor Swift lança seu 12º álbum, 'The Life of a Showgirl'

São Paulo

03/10/2025 07h54

A espera acabou para os fãs de Taylor Swift: The Life of a Showgirl, o 12º álbum da superestrela pop, está disponível nas plataformas de streaming. A cantora anunciou o lançamento através das redes sociais na madrugada desta sexta-feira.

"Não consigo expressar o quanto estou orgulhosa por partilhar isto com vocês, um álbum que parece tão certo", diz a publicação.

Taylor ainda agradeceu a Max Martin e Shellback, dupla que produziu as doze faixas do álbum que falam sobre amor, sucesso e acerto de contas.

The Life of a Showgirl sucede The Tortured Poets Department do ano passado, anunciado durante o Grammy de 2024 e lançado durante sua turnê recorde, que arrecadou mais de US$ 2,2 bilhões em dois anos e cinco continentes, se tornando a turnê de maior bilheteria de todos os tempos.

O álbum também é o primeiro lançamento desde que a cantora retomou o controle sobre toda a própria obra. Em maio, a estrela pop afirmou ter comprado seu catálogo de gravações - originalmente lançado pela Big Machine Records - de sua proprietária mais recente, a empresa de private equity Shamrock Capital. (Com agências internacionais).

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Priscilla exibe tatuagens e abdômen 'trincado' em nova sequência de fotos

'Dona de Mim' hoje (3): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Hungria dormiu bem e apresenta melhora, dizem médicos

Gracyanne Barbosa chora após cirurgia: 'Vou me recuperar 100%'

Muito vermelho e looks ousados: famosos vão ao baile da Globo

Leonardo abre o jogo sobre Zé Felipe e Ana Castela: 'Torcendo por eles'

'Êta Mundo Melhor!' hoje (3): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Confissão de Odete em Vale Tudo provoca furor nas redes sociais

Taylor Swift lança seu 12º álbum, 'The Life of a Showgirl'

História real de Ed Gein que vestia pele humana e fazia objetos com crânios

Separação de Kidman e Piovani elogiando Cíntia marcam fofocas da semana