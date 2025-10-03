Taylor Swift lança álbum "Life of a Showgirl" com promoção global

Por Dawn Chmielewski

LOS ANGELES (Reuters) - O mais recente álbum de estúdio da superestrela Taylor Swift, "The Life of a Showgirl", chega na sexta-feira com uma blitz promocional que inclui vendas à meia-noite nas lojas Target, uma festa de lançamento em cinemas de todo o mundo e experiências pop-up em Nova York e Los Angeles.

O lançamento segue "The Tortured Poets Department", o 11º álbum de estúdio de Swift, que estreou em primeiro lugar na parada de álbuns Billboard 200 e vendeu o equivalente a 8 milhões de álbuns nos Estados Unidos, de acordo com a Luminate, uma empresa que acompanha as vendas de música.

"Ela ocupa uma posição muito rara no cenário musical fragmentado de hoje: é uma superestrela ativa com uma base de fãs maciça e leal", disse Tatiana Cirisano, vice-presidente de estratégia musical da MIDiA Research.

Esses seguidores apaixonados, que se identificam como "Swifties", ajudam a artista a romper o cenário musical fragmentado e chegar ao topo das paradas, segundo Tatiana Cirisano.

"Poucos conseguem ter um número tão grande de pessoas ouvindo a mesma coisa ao mesmo tempo. Portanto, eu ficaria muito surpresa se o novo lançamento não atingisse seu nível habitual de sucesso", disse ela.

Swift vem criando expectativa para o novo álbum desde 11 de agosto, quando publicou uma contagem regressiva em seu site que manteve os fãs esperando até às 00h12 de 12 de agosto, quando revelou o nome de seu 12º álbum, "The Life of a Showgirl".

No dia seguinte, Swift apareceu no podcast "New Heights", apresentado por seu noivo, Travis Kelce, jogador de futebol americano do Kansas City Chiefs, e o irmão dele, Jason Kelce, jogador de futebol americano aposentado do Philadelphia Eagles. O podcast de esportes e cultura pop ofereceu uma plataforma amigável para Swift falar sobre seu próximo álbum, que ela disse ter sido inspirado pela alegria que sentiu ao se apresentar ao redor do mundo em sua turnê Eras Tour, que bateu recordes. O episódio de 13 de agosto ultrapassou 23,4 milhões de visualizações no YouTube.

Swift apareceu como uma força cultural e econômica. Sua turnê Eras Tour, que percorreu todo o mundo, foi a de maior bilheteria de todos os tempos, ultrapassando US$2 bilhões em vendas de ingressos quando foi concluída em dezembro de 2024, de acordo com a Pollstar, uma publicação comercial que acompanha o setor de shows. Esse valor não inclui o aumento dos aluguéis de hotéis e do Airbnb, das contas de restaurantes e das vendas de mercadorias.

Taylor Nation, a equipe de promoção da artista, divulgou um cronograma de aparições promocionais para divulgar o novo álbum, incluindo paradas no "The Graham Norton Show" na sexta-feira, no "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" na segunda-feira e no "Late Night with Seth Meyers" na quarta-feira.