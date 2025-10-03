Topo

Entretenimento

Taylor Swift bate recorde no Spotify com 'The Life of a Showgirl'

Taylor Swift - Reprodução/Instagram
Taylor Swift Imagem: Reprodução/Instagram

Estadão

03/10/2025 17h13

The Life of a Showgirl, novo disco de Taylor Swift lançado nesta sexta-feira, 3, se tornou o álbum mais ouvido em um único dia no Spotify em 2025. O marco foi conquistado com menos de 11 horas.

Na quinta-feira, 2, The Life of a Showgirl já era a página de contagem regressiva mais pré-salva da história do aplicativo, com mais de 6 milhões de pré-saves antes do lançamento.

Relacionadas

Hungria está estável e não corre risco de perder a visão, diz equipe médica

MC Pink, filha de Mané Garrincha, morre aos 44 anos

'Visionário': avó de Paolla Oliveira acertou fim de Heleninha em Vale Tudo

The Life of a Showgirl é o 12° álbum de Taylor Swift, produzido com Max Martin e Shellback, com quem a cantora já trabalhou em Red, 1989 e Reputation, outros de seus álbuns pop.

O anúncio do álbum foi feito pela cantora no New Hights, podcast de seu noivo, Travis Kelce, e James Kelce. Na divulgação, a cantora já havia dado a dica de que exploraria um pouco de sensualidade.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Entretenimento

Sean P. Diddy é condenado a multa milionária e 4 anos e 2 meses de prisão

Alok é eleito 3º melhor DJ do mundo em ranking de revista britânica

Influenciadora Rafaela Del Bianchique morre em acidente de carro em SP

2 desastres em um dia: como Heleninha e Fátima acabam no limbo em Vale Tudo

MC Pink, filha de Mané Garrincha, morre aos 44 anos

Série Tremembé ganha trailer com Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e mais

Samantha Jones celebra memes de Ana Clara morta em 'Vale Tudo': 'Meu momento'

Taylor Swift bate recorde no Spotify com 'The Life of a Showgirl'

Hungria está estável e não corre risco de perder a visão, diz equipe médica

'Visionário': avó de Paolla Oliveira acertou fim de Heleninha em Vale Tudo

Cineasta brasileira detida pela imigração dos EUA é transferida