Taylor Swift bate recorde no Spotify com 'The Life of a Showgirl'

The Life of a Showgirl, novo disco de Taylor Swift lançado nesta sexta-feira, 3, se tornou o álbum mais ouvido em um único dia no Spotify em 2025. O marco foi conquistado com menos de 11 horas.

Na quinta-feira, 2, The Life of a Showgirl já era a página de contagem regressiva mais pré-salva da história do aplicativo, com mais de 6 milhões de pré-saves antes do lançamento.

The Life of a Showgirl é o 12° álbum de Taylor Swift, produzido com Max Martin e Shellback, com quem a cantora já trabalhou em Red, 1989 e Reputation, outros de seus álbuns pop.

O anúncio do álbum foi feito pela cantora no New Hights, podcast de seu noivo, Travis Kelce, e James Kelce. Na divulgação, a cantora já havia dado a dica de que exploraria um pouco de sensualidade.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais