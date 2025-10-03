Topo

Entretenimento

Filha de Kelly Key mostra antes e depois após emagrecer 26 kg

Suzanna Freitas, filha de Kelly Key, mostra antes e depois de perder 26 kg - Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas, filha de Kelly Key, mostra antes e depois de perder 26 kg Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

03/10/2025 10h09

Suzanna Freitas, filha de Kelly Key, mostrou o antes e depois do corpo após perder 26 kg.

O que aconteceu

Respondendo a uma caixinha de perguntas aberta ontem no Instagram, a influenciadora falou sobre seu maior peso. "Cheguei a pesar 92kg em fevereiro de 2023 (tenho 1,74 de altura). Tinha acabado de me mudar para Portugal e estava passando por muitas coisas", revelou.

Relacionadas

Filha de Kelly Key, Suzanna Freitas exibe rosto antes de emagrecer 20 kg

Após perder 20 kg, filha de Kelly Key confessa: 'Comia minhas emoções'

Filha de Kelly Key admite uso de medicação para emagrecer: Me sentir segura

De acordo com ela, em janeiro de 2024, já tinha emagrecido. "No ano seguinte, estava bem mais magra. Perdi aproximadamente 15kg. Estava mais confiante, mais feliz... (ainda não tinha começado o tratamento). Nessa época, tinha terminado meu curso em Portugal e decidimos voltar para o Brasil", esclareceu.

Em março do mesmo, a filha do cantor Latino contou que teve um "reganho" de 5 kg. Ela explicou que bebia todos os finais de semana com seus amigos e comia o que tinha vontade.

Suzanna Freitas também compartilhou que pesa atualmente 66 kg, após usar tirzepatida. Conhecido pelo nome comercial Mounjaro, o fármaco é usado para tratar diabetes tipo 2 e obesidade.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Estela morre? Até Ernesto se desespera com situação em 'Êta Mundo Melhor!'

Vai ter banana ou não? Ator detalha novo fim de Marco Aurélio em Vale Tudo

MP denuncia influencer acusado de desviar R$ 146 milhões com 'golpe do Pix'

Filha de Kelly Key mostra antes e depois após emagrecer 26 kg

Final de 'Estrela da Casa ocorrerá em duas etapas e começa neste sábado, 4

Sasha posa de topless na Itália e exibe tatuagem discreta

Taylor Swift lança álbum "Life of a Showgirl" com promoção global

Bárbara Evans exibe shape em viagem para Porto de Galinhas: 'Paraíso'

'Vale Tudo' hoje (3): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Priscilla exibe tatuagens e abdômen 'trincado' em nova sequência de fotos

'Dona de Mim' hoje (3): veja resumo do capítulo desta sexta-feira