Série Tremembé ganha trailer com Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e mais

A série Tremembé, que estreia no Prime Vídeo no dia 31 de outubro, ganhou trailer oficial. Inspirado nos livros de true crime escritos por Ulisses Campbell, a série retrata as trajetórias de criminosos que ganharam notoriedade nacional e estão encarcerados no Complexo Penitenciário de Tremembé, que ficou conhecido como a "prisão dos famosos".

Entre os retratados na série estão Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos, condenados pelo assassinato dos pais de von Richthofen; Anna Jatobá e Alexandre Nardoni, condenados pelo assassinato de Isabella Nardoni; e Elize Matsunaga, condenada por assassinar o marido.

O trailer apresenta a chegada de Suzane ao complexo penitenciário de Tremembé e os demais detentos, enquanto lidam com os desdobramentos de seus crimes, a repercussão da mídia e os dilemas do passado.

Ainda é possível ver uma amostra dos conflitos do presídio, as relações amorosas e as disputas de poder dentro das alas femininas e masculinas.

Marina Ruy Barbosa (como Suzane von Richtofen), Bianca Comparato (Anna Carolina Jatobá), Felipe Simas (Daniel Cravinhos), Kelner Macêdo (Christian Cravinhos), Lucas Oradovschi (Alexandre Nardoni) e Carol Garcia (Elize Matsunaga) interpretam alguns dos personagens da série, que é dirigida por Vera Egito e Daniel Lieff.