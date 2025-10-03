A Fazenda 2025: Renata Müller é a segunda eliminada, com 18,96% dos votos

Renata Müller foi a segunda eliminada de A Fazenda 2025 (Record). A influenciadora recebeu 18,96% dos votos. No reality show, é eliminado o peão que recebe menos votos para ficar.

O que aconteceu

Duda Wendling, primeira salva, e Walério Araújo continuam no jogo. As porcentagens não foram reveladas.

Antes do anúncio, a apresentadora Adriane Galisteu discursou para os três peões. "Meus amores, como diria Ana Castela, a maquiagem dela agora é poeira. A patricinha virou boiadeira. É o resumo do que vocês três escolheram. Como vocês estão segurando as rédeas do jogo?".

"Duda, ousadia faz parte da natureza. Você no auge dos 19 tem provado que as rédeas da sua vida são suas e de mais ninguém. O público tá pronto pra tanta ousadia?", comentou.

"Renata, as suas rédeas pareceram soltas demais. Colocar seu destino na mão do grupo em um jogo individual é uma decisão perigosa", apontou.

"Walério, muita gente esperava um Walério diferente. Você entrou com a rédea curta. Medo de quê? Você falava como se o seu tempo estivesse acabando", disse.

A apresentadora finalizou. "Assumam o lugar de vocês dentro do jogo. Sem esperar a hora certa porque não tem isso. Não dá pra ser passageiro aqui dentro."

Renata se emocionou bastante com a eliminação. "Não sei, Dri, não sei o que aconteceu. Foi um erro meu de ser leal ao grupo."

