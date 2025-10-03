Topo

Entretenimento

A Fazenda 2025: Renata Müller é a segunda eliminada, com 18,96% dos votos

A Fazenda 2025: Renata na noite da segunda roça - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 2025: Renata na noite da segunda roça Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

03/10/2025 00h05Atualizada em 03/10/2025 00h08

Renata Müller foi a segunda eliminada de A Fazenda 2025 (Record). A influenciadora recebeu 18,96% dos votos. No reality show, é eliminado o peão que recebe menos votos para ficar.

O que aconteceu

Duda Wendling, primeira salva, e Walério Araújo continuam no jogo. As porcentagens não foram reveladas.

Relacionadas

Filho de Gugu posa sem camisa e exibe tanquinho: 'Gostando dos resultados'

Dudu Camargo sobre Belo: 'Deve tá adorando a Rayane não tá infernizando'

Estrela da Casa: conheça os finalistas da segunda edição do reality

Antes do anúncio, a apresentadora Adriane Galisteu discursou para os três peões. "Meus amores, como diria Ana Castela, a maquiagem dela agora é poeira. A patricinha virou boiadeira. É o resumo do que vocês três escolheram. Como vocês estão segurando as rédeas do jogo?".

"Duda, ousadia faz parte da natureza. Você no auge dos 19 tem provado que as rédeas da sua vida são suas e de mais ninguém. O público tá pronto pra tanta ousadia?", comentou.

"Renata, as suas rédeas pareceram soltas demais. Colocar seu destino na mão do grupo em um jogo individual é uma decisão perigosa", apontou.

"Walério, muita gente esperava um Walério diferente. Você entrou com a rédea curta. Medo de quê? Você falava como se o seu tempo estivesse acabando", disse.

A apresentadora finalizou. "Assumam o lugar de vocês dentro do jogo. Sem esperar a hora certa porque não tem isso. Não dá pra ser passageiro aqui dentro."

Renata se emocionou bastante com a eliminação. "Não sei, Dri, não sei o que aconteceu. Foi um erro meu de ser leal ao grupo."

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Renata?

Resultado parcial

Total de 269 votos
0,74%
Divulgação/Record
1,86%
Divulgação/Record
0,74%
Divulgação/Record
5,20%
Divulgação/Record
0,37%
Divulgação/Record
14,13%
Divulgação/Record
5,20%
Divulgação/Record
0,37%
Divulgação/Record
0,37%
Divulgação/Record
Divulgação/Record
0,37%
Divulgação/Record
Divulgação/Record
8,18%
Divulgação/Record
0,74%
Divulgação/Record
0,37%
Divulgação/Record
7,81%
Divulgação/Record
0,74%
Divulgação/Record
Divulgação/Record
0,74%
Divulgação/Record
0,37%
Divulgação/Record
39,41%
Divulgação/Record
0,37%
Divulgação/Record
0,37%
Divulgação/Record
11,52%
Divulgação/Record
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

Dudu Camargo teoriza eliminação de Renata de A Fazenda: 'Não vetou a Ray'

A Fazenda 2025: Renata Müller é a segunda eliminada, com 18,96% dos votos

Estrela da Casa: conheça os finalistas da segunda edição do reality

Débora Bloch inicia despedida de 'Vale Tudo': 'Obrigada, família Roitman'

'Ele acordou com gosto de gasolina na boca', diz irmã de Hungria

Dudu Camargo sobre Belo: 'Deve tá adorando a Rayane não tá infernizando'

Filho de Gugu posa sem camisa e exibe tanquinho: 'Gostando dos resultados'

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 3/10 a 11/10

Parcial UOL: Peoa reage, mas ainda seria eliminada com rejeição na 2ª roça

Globo completa 30 anos de Estúdios e diz não temer inteligência artificial

Festival de Cinema Coreano chega a São Paulo