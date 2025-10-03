Sean P. Diddy é condenado a multa milionária e 4 anos e 2 meses de prisão

Sean 'Diddy' Combs foi condenado a 50 meses de prisão, o equivalente a quatro anos e dois meses.

O que aconteceu

O rapper foi condenado por duas acusações ligadas a transporte para prostituição. Diddy também terá que pagar uma multa de cerca de R$ 2,6 milhões - o valor máximo permitido.

Como ele receberá crédito pelo tempo já cumprido, ficará preso por 36 meses — ou três anos. Quando o juiz o sentenciou, Combs estava com a cabeça baixa, os ombros curvados e as mãos entrelaçadas, de acordo com a People.

Antes de ser sentenciado, Combs pediu desculpas às ex-namoradas, amigos e familiares, chamando seu comportamento de "repugnante, vergonhoso e doentio".

Em julho, após dois meses de julgamento, o júri declarou "Diddy" culpado em duas acusações envolvendo o transporte para fins de prostituição. De acordo com a acusação, ele levava as vítimas para participar de encontros sexuais, acompanhados por drogas, que aconteciam em festas privadas organizadas pelo rapper e suas namoradas.

Apesar da condenação, Diddy foi absolvido das acusações mais graves que enfrentava. Entre elas, extorsão e tráfico sexual, que poderiam ter resultado em prisão perpétua.