Sasha posa de topless na Itália e exibe tatuagem discreta

Sasha faz topless em cliques na Itália
03/10/2025 09h42

Sasha Meneghel, 27, chamou atenção dos seguidores ao compartilhar um registro sensual no Instagram.

O que aconteceu

A modelo surgiu em um clique de topless, deixando à mostra uma tatuagem delicada localizada próximo ao seio. A marca registrada tem um significado especial: trata-se do símbolo de Leão, seu signo do zodíaco.

O clique foi feito durante sua viagem pela Itália. Sasha aproveita os dias de descanso ao lado do marido, o cantor João Lucas. "Linda, gata, gostosa", elogiou ele na publicação.

Fãs de Sasha também se renderam aos comentários. "Você não para de entregar beleza", escreveu uma. Outros seguidores chegaram a comparar a aparência de Sasha com Hayler Bieber, modelo americana e esposa de Justin Bieber.

