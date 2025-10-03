Topo

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 4/10 a 11/10

do UOL

De Splash, em São Paulo

03/10/2025 20h00

Sábado, 4 de outubro

Marlon pede que Kami seja sincera com ele sobre seus sentimentos. Kami se sensibiliza com as intenções de Ryan. Peter confessa seu interesse por Nina. Bárbara e Ryan ficam juntos. Marlon surpreende Peter e Nina no galpão, e convoca Manuel e Danilo. Jaques assume os prejuízos financeiros causados por Peter e Nina nos estabelecimentos da região. Leo se revolta contra a decisão de Jaques de desmontar o quarto de Sofia na mansão. Vivian consegue reverter a curatela de Rosa para Samuel, e Jaques se enfurece. Bárbara comenta com Marlon sobre Ryan e Kami. Walkíria intima Tânia a depor sobre o assassinato de Abel. Samuel retoma a presidência da Boaz. Davi e Ricardo se assustam com a fúria de Jaques.

Segunda, 6 de outubro

Terça, 7 de outubro

Samuel lamenta a situação de sua família, e Leo o apoia. Tânia comenta com Ricardo que foi chamada para depor sobre a morte de Abel. Kami flagra Marlon próximo a Bárbara. Marlon repreende o comportamento de Dara com Lucas. Jaques desabafa com Filipa, e Isabela acredita que a filha cederá às investidas do cunhado. Filipa diz a Nina que está confusa com seus sentimentos por Jaques. Kami confessa a Pam que não sabe se quer continuar com Marlon. Pam convence Samuel a manter o emprego de Danilo. Samuel questiona Danilo sobre o envolvimento de Jaques na morte de Abel. Anthony sonda Tânia sobre as linhas de investigação de Walkíria. Isabel aconselha Jaques sobre como conquistar Filipa. Jaques e Filipa se beijam.

Quarta, 8 de outubro

Rosa evita ficar na companhia de Dayse. Leo comemora as boas ideias geradas pela nova coleção da Boaz. Barbieri informa a Samuel que a Boaz foi denunciada por fraude fiscal. Rosa percebe o interesse de Jaques por Filipa. Alan sofre para se adaptar no retiro religioso, e Jussara decide terminar o namoro. Jaques comemora a ação da Polícia Federal na Boaz. Dedé sugere que Kami volte ao seu trabalho como influencer. Filipa conta a Isabela e Nina sobre ela e Jaques. Rosa convida Sofia e Dedé para irem à mansão, e Jaques questiona a mãe.

Quinta, 9 de outubro

Jaques afirma a Rosa que ela se surpreenderá com suas atitudes. Leo teme a reação de Jaques ao ver Sofia e Dedé. Ricardo assessora Samir na transição dos advogados que acompanham a Boaz. Jaques provoca Sofia na piscina, e Leo se revolta. Kami termina o noivado com Marlon. Ivy e Peter se aproximam. Ricardo passa informações sigilosas da Boaz para Jaques. Samuel confronta Filipa sobre sua relação com Jaques. Nina e Danilo se divertem juntos. Filipa se orienta com Cássia. Tânia e Jaques assinam o divórcio. Tânia vê Jaques com Filipa.

Sexta, 10 de outubro

Tânia sofre ao perceber que Jaques e Filipa estão juntos, e Ricardo se incomoda. Jaques diz a Danilo que deseja tê-lo como informante na Boaz. Leo conversa com Marlon sobre o fim de seu noivado com Kami. Tânia algema Ricardo, que se desespera. Filipa hesita em relação a Jaques. Chega o dia das lutas de kickboxing, e Heidegger diz a Bárbara que está de olho em Lucas. Ryan visita Kami, e Leo acha graça. Ricardo tenta se desvencilhar das algemas, e Tânia o atinge, fazendo o advogado desfalecer. Marlon vence sua luta, e Bárbara o abraça, sendo observada por Kami e Leo.

Sábado, 11 de outubro

Kami e Leo se incomodam com as atitudes de Bárbara. Ricardo engana Tânia e consegue chamar a polícia. Tânia foge de casa. O desabafo de Kami em seu perfil da rede social faz sucesso. Ricardo alerta Jaques sobre o estado de Tânia. Ryan nota o comportamento alterado de Lucas e confronta Bárbara. Tânia liga para Vanderson. Lucas vence sua luta e agrada Romano, mas acaba desmaiando. Ryan cobra que Bárbara fale a verdade sobre o estado de Lucas.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 4/10 a 11/10

